Repaso por la historia de las apuestas en Argentina

Poco a poco América Latina se ha ido abriendo a todo lo que está relacionado con el juego y las apuestas en línea. Y si hay un territorio que ha sido bastante permisivo con respecto al tema ha sido Argentina. El gigante de América del Sur ha contado durante su historia con la garantía que su público ha aceptado el juego de manera tranquila y relajada. No obstante, cuando tocamos el tema aquí , tenemos que ver que Argentina, a diferencia de otras naciones, ha contado inclusive con sus propias reglas.

Es por ello que en esta oportunidad, estaremos hablando de la historia del juego en el país gaucho. Y no solo eso, también lo que prefieren los argentinos en materia de apuestas, y a lo que apunta el mercado en el futuro.

Para entender en detalle lo relacionado con el juego y las apuestas en el país, hay que entender ciertas manifestaciones culturales del argentino. Ya que cuando se habla de este territorio, todos hablan de Lionel Messi y las rivalidades en el fútbol local. Pues bien, Argentina cuenta con la particularidad de que les encantan las carreras de caballos. Y no solo eso, también actividades como el polo, que involucra la participación de los equinos.

La aparición de la lotería nacional

Ya para finales de la década de los 70, lo que buscó el gobierno nacional fue crear una lotería nacional completamente manejada por el Estado. De esta manera, se podía monitorear cualquier tipo de actividad ilegal y tratar de manejar todo de acuerdo a las reglas. En consecuencia, otros juegos de azar se fueron implementando, como fue el caso del bingo y las actividades de casino que conocemos hoy en día. No obstante, el país ha contado con regulaciones muy interesantes, entre las que hay que destacar que cada provincia cuenta con sus propias reglas en lo que se refiere a las apuestas.

El esquema de las regulaciones en Argentina

El país cuenta con una particularidad que ningún otro país del continente tiene. Y es que su separación geopolítica consta de 23 provincias, además de la ciudad de Buenos Aires, en donde cada una de ellas tiene sus propios reglamentos en referencia al juego. Unos más rigurosos que otros, pero antes de apostar en cualquier provincia, lo que se le recomienda a los jugadores es que conozcan perfectamente cómo se maneja la misma en referencia a este tema. Se pueden encontrar ciertas diferencias, entre las que hay que destacar:

Algunos juegos pueden ser aceptados en unas provincias y en otras no.

Algunos casinos tendrán mejores ofertas en ciertas provincias que otras.

Ciertas provincias tendrán mayor aceptación que otras, etcétera.

De cualquier forma, todo esto se maneja por medio del congreso. Ellos son quienes dictan las leyes en base a cualquier provincia y quienes tienen el poder de negar cualquier tipo de permiso si no se cumplen los estatutos. Ciertamente, en Argentina todo pasa por un filtro ampliamente especial que quizás no se vea en otras partes, pero que ha funcionado a cabalidad durante las últimas décadas.

Desde finales de 2016, sin las autoridades competentes, no se otorgan permisos para juego en el país. De cualquier forma, la nueva administración está buscando cambiar algunas cosas para que los permisos se puedan ver con mayor unidad. En consecuencia, que la legalidad se vea con mayor uniformidad en el territorio.

Los gustos de los argentinos por las apuestas

Como ya se mencionó, al argentino le encantan las apuestas que tengan que ver con caballos. Es algo normal por referencias culturales e históricas, pero también hay otras actividades de interés a las que acceden sin problemas. Entre las que hay que destacar:

Fútbol

Rugby

Polo

Blackjack

Póker

Dados

Hockey, entre muchas cosas más.

Cuando hacemos referencias a las actividades deportivas, tienen que ver con el nacionalismo que tiene el país hacia algunas de sus selecciones. En el caso del fútbol, cuentan con la albiceleste, quienes acaban de coronarse campeones del mundial de Catar en 2022. Lo mismo se puede observar con la selección de rugby, la cual se le apodan los Pumas.

Y por último, pero no menos importante, tenemos a las Leonas, quienes representan al Hockey femenino en competencias internacionales y olimpíadas. Junto a otros datos, más del 60% de la población en el país le ha apostado a algo. Por lo que las apuestas deportivas y las jugadas de casino tienen gran aceptación en lo que es el colectivo general.

Lo que se espera del futuro en las apuestas en Argentina

Ya en estos últimos años, se han hecho grandes avances en lo referente a todo lo relacionado con licencias en la industria. Ciertamente, son muchas las compañías que han querido invertir en Buenos Aires gracias a su gran crecimiento en el sector. Es por ello que diversas marcas internacionales le han dado el visto bueno a la capital del país y han accedido a lo que pide el gobierno. Junto a esto, se han prometido mejoras no solo para ofrecer un servicio a mayor escala, sino que el pago de impuestos sea acorde a lo que están generando.

Por otro lado, se espera que en el futuro la ley se pueda regir por una sola decisión y no tenga que ser en referencia a las provincias. Esto podría agilizar el avance de la legalidad del juego y las actividades de casino en el territorio. Ya que no se tendría que investigar lo que solicita cada una de ellas. Si no que, por el contrario, un solo margen de regulaciones generales que tengan que cumplir y eso sería todo.

Las provincias argentinas con mayor alcance en las apuestas

Ya que se ha hablado de las actividades de apuestas y actividades de casino que prefieren los argentinos, hay que dar a conocer los territorios en donde la actividad es mucho más popular. En la siguiente tabla, estaremos hablando de los referentes en el país y lo que los hace tan populares.

Buenos Aires

La capital del país ha ofrecido el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en materia de regulación. Actualmente, muchas empresas internacionales buscan hacerse con los permisos en la capital argentina. Ya que no solo hay un gran mercado para ello, sino una aceptación enorme de parte de la población.

Chaco

Cuenta con una muy buena infraestructura en todo lo referente a casinos, además de ser una zona ampliamente turística. Como es de esperarse, la mayoría de los establecimientos se encuentran dentro de los hoteles.

Cuyo

La región de Cuyo la abarcan diversas provincias del país y hay que tomar en cuenta que es una zona ampliamente visitada gracias a sus maravillas naturales. Como era de esperarse, también cuentan con hoteles de gran prestigio y muchos de ellos manejan sus propios casinos. En donde se le hace énfasis a las máquinas tragamonedas y los juegos de mesa como la ruleta y el blackjack.

La Patagonia

Conformada por ocho provincias, se está viendo también como un epicentro de apuestas en el país. Gracias a las regulaciones y sus facilidades, son muchas las compañías que han invertido en la zona y se ve un alto crecimiento de cara al futuro.

Conclusiones

La historia de las apuestas en Argentina se ven como algo interesante desde el punto en que se vea. De hecho, han sido muchas las cosas en las que el país ha sido un pionero absoluto. Y dando una mirada al futuro, se espera que la nación pueda tener mayor alcance en lo que es la industria del juego en línea. Sus leyes son claras pero justas, y se adaptan a cualquier emprendedor o empresa que busque generar algo positivo en el sector. De cualquier forma, se espera que en los años que están por venir el rubro siga evolucionando y le pueda dar tantos los locales como turistas un servicio con innovación y vanguardia.

