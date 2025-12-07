domingo 07 de diciembre de 2025

7 de diciembre de 2025 - 15:17
Educación.

Reunión de líderes educativos de América Latina por la comprensión lectora

Del 9 al 16 de diciembre, más de 50 referentes impulsarán políticas de alfabetización inicial en sesiones virtuales abiertas por YouTube.

Cristian Almazán
Cristian Almazán
El Encuentro Regional 2025 del Movimiento por la Comprensión Lectora congregará de manera virtual, del 9 al 16 de diciembre, a más de 50 referentes de gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales, universidades, docentes y directivos de América Latina. La iniciativa, organizada por colectivos independientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, integrados por más de 400 organizaciones, busca articular una agenda común para la alfabetización inicial y la lectura.

Entre los especialistas internacionales confirmados figuran representantes de OCDE, Gates Foundation, Banco Mundial, BID, UNESCO, UNICEF, CAF y Harvard. De Argentina participarán autoridades educativas como el ministro de Santa Fe, junto a referentes de organizaciones civiles y municipales. Autoridades de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay completan la nómina.

Las sesiones, de una hora cada una y distribuidas en seis días, se transmitirán abiertamente por YouTube en movimientocomprensionlectora.org, abordando temas como evidencia científica de políticas efectivas, avances nacionales, alianzas regionales, liderazgo escolar, cooperación internacional y uso de tecnología en la enseñanza de la lectura.

Crisis de alfabetización en la región

América Latina enfrenta una crisis estructural con 25 millones de niños sin niveles básicos de lectura, según evaluaciones ERCE 2019 de UNESCO, donde el 44% de estudiantes de tercer grado alcanza el nivel más bajo de comprensión lectora. Argentina registra 46%, por debajo del promedio regional, mientras Chile logra 10% y República Dominicana 73%.

Países como México (37,4%), Colombia (35,8%), Perú (24,4%) y Brasil (27,6%) muestran variaciones significativas, con desigualdades socioeconómicas y territoriales que limitan el progreso escolar y aumentan riesgos de abandono. La alfabetización temprana impacta directamente en productividad económica y reducción de desigualdad.

Avances y rol de la sociedad civil

En Argentina, la Campaña Nacional por la Alfabetización de 2023 obtuvo compromisos de candidatos presidenciales y 18 gobernadores, culminando en 2024 con el Plan Nacional de Alfabetización aprobado en el Consejo Federal de Educación, acompañado de planes provinciales.

El encuentro propone intercambiar experiencias, fortalecer alianzas y promover políticas basadas en evidencia, visibilizando el rol de la sociedad civil. Dirigido a docentes, familias, líderes comunitarios, investigadores y funcionarios, busca consolidar el consenso regional de que la comprensión lectora temprana es base para mejorar la educación y reducir desigualdades.

