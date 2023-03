Rodríguez Larreta abrió sesiones y brindó un fuerte discurso

" El cambio no es gritar , no es buscar problemas ni culpables. El cambio es buscar soluciones y trabajar todos juntos. Nos animamos a transformar la Ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país. El deseo que tengo y quiero proponerle a los argentinos es salir de la división y pelear juntos por el país que nos merecemos", manifestó Larreta.

El precandidato a presidente hizo un recorrido por los 16 años que estuvo al frente del Ejecutivo local (los primeros ocho como jefe de Gabinete de Mauricio Macri y los restantes como jefe de Gobierno) y las políticas aplicadas orientadas a la educación, seguridad y transformación urbana.

Resaltó que desde la Ciudad dejan "transformaciones en marcha y un plan para 2030 para allanarle el camino a quien la gente elija". Y remarcó: "Hay futuro porque demostramos que cuando dejamos de pelearnos logramos cosas que parecían imposibles. Cuando salimos del griterío, la chicana y el ruido que genera la política, ahí aparece el cambio".

"Tuvimos momentos donde nos entendimos más, en otros menos. Surgieron debates acalorados. Pero nunca dejamos que una mirada distinta destruyera las transformaciones. Al contrario, las escuchamos y aprovechamos para mejorar. Este es el poder del cambio", aseguró.

En esa línea, criticó al Gobierno nacional al apuntar que "los cortos períodos de crecimiento no se sostienen porque se construyen desde la división y no desde la unidad".

También cuestionó al Frente de Todos por la grieta y "la división". En ese sentido, dijo: "Décadas de peleas generadas por políticos que hicieron campaña a costa de enfrentar a argentinos contra argentinos y que nos hicieron creer que no tenemos nada en común con el que piensa distinto".

Y añadió: "Llegamos a dejar de invitar a amigos a nuestras casas, nos enemistados con familiares y se levantó el máximo la agresividad en las redes sociales. Hay que cortarla con eso, no da para más".

"Hoy casi el 40% de los argentinos son pobres, casi 4 millones de personas trabajan en la informalidad y miles de chicos no terminan en tiempo y forma la escuela. Estos son los resultados de décadas de división. La solución no puede ser más de lo mismo. En este momento, nuestro país necesita que lo pongamos primero. No hay teoría política ni ideología partidaria que sea más importante que ser argentino", continuó Larreta.

El Jefe de Gobierno porteño comenzó la apertura de sesiones refiriéndose a su último discurso frente a la Legislatura porteña: "Como cada año, vengo con una satisfacción profunda por las grandes transformaciones que venimos logrando juntos. Sin embargo, este es un año distinto. Tengo que admitir que, además del entusiasmo, este es mi UPD (Último Primer Día) como dicen ahora los chicos"

"Me da un poco de nostalgia. Este 2023 es mi último año en la gestión de la Ciudad, es un momento muy emotivo para mi. Trabajé durante más de 15 años todos los días, arrancando muy temprano, para hacer que todos los que viven y visitan la Ciudad, lo hagan cada día mejor", señaló.

"Encaramos una gestión ambiciosa y transformadora. Siempre nos movieron los desafíos y los enfrentamos con seriedad y compromiso. Defendimos la educación. En 16 años de gestión le mejoramos la vida a la gente", sumó.

"Gracias a los bloques de la Legislatura por construir un espacio de diálogo y convivencia democrática donde las diferencias existen pero nunca atentan contra la responsabilidad de mejorarle la vida a la gente. Gracias a Mauricio (Macri) con quien iniciamos estas transformaciones y pudimos profundizar hasta el día de hoy. Y un gracias muy especial para todo el equipo de gobierno. El equipo siempre es el músculo de la gestión", expresó.

Al referirse a "la hoja de ruta" que tendrá que encarar la próxima gestión, hizo hincapié en la educación como el punto "más importante". En cuanto a esto, indicó: "Es el camino hacia la libertad individual y la mejor herramienta para que cualquier persona pueda progresar en base al esfuerzo y la dedicación. Iguala oportunidades. Una escuela cerrada es una tragedia. Cada día sin clases profundiza las diferencias. Peleamos por el futuro de los chicos".

Larreta resaltó la modernización de la currícula y el reconocimiento a los docentes "aumentando sus horas de capacitación, creando la Universidad de la Ciudad y reformando el Estatuto Docente para reconocer y valorar el mérito en la carrera". En esa línea, comentó: "En esto somos claros. Sin buenos docentes, no hay buenos estudiantes ni buenas escuelas".

"La situación de la educación en Argentina es alarmante. No mejora. Hay que ir más a fondo. Hay que animarse a encarar la revolución educativa más ambiciosa de la historia argentina", detalló.

Larreta dijo que "es urgente generar trabajo en Argentna para que nunca más ningún argentina sienta que no tiene lugar en su tierra, para que no de lo mismo esforzarse con no hacerlo".

"Necesitamos reducir el peso muerto del Estado sobre el sector privado porque las empresas generan trabajo, no el sector público. Para eso, destacó, hay que terminar con el déficit fiscal, bajar los impuestos, dar batalla a fondo contra la inflación que no solo angustia a millones de argentina, es una muralla contra el trabajo y la producción. El Estado tiene que ser un promotor. Tiene que acompañarlos en su desarrollo", señaló al respecto.

Por otro lado, el precandidato presidencial aseguró que la seguridad "es otra prioridad central".

"No es normal vivir con miedo. Nos animamos a crear desde cero a la Policía Metropolitana. Enfrentamos a los delincuentes, la mafia y el crimen organizado. Entrenamos, capacitamos y le dimos el mejor equipamiento a los policías de la Ciudad. Estamos reconstruyendo el vínculo de confianza entre el ciudadano y la Policía", resaltó.

"Todos los delitos bajaron en Buenos Aires. Hoy no es imposible que te pase algo en la Ciudad, pero sí es menos probable porque tenemos la tasa de delitos más baja en 27 años y somos la capital más segura de América Latina", puntualizó.

A su vez, criticó al Gobierno nacional al destacar que van a "seguir peleando por la quita arbitraria, inconsulta e inconstitucional de los fondos para la seguridad e insistiendo con la necesidad del uso de las pistolas Taser en la Ciudad".

Sobre este aspecto, indicó que Nación "tiene que liberar la importación y permitirnos capacitar a nuestros agentes para que tengan más herramientas en situaciones de mucha concentración de gente. En esto no puede haber ideología ni mezquindad política, a la gente hay que cuidarla siempre".

Con un tono de campaña, que no se perdió en ningún momento del discurso, exclamó: "Esta Ciudad es el ejemplo de que se puede. Este ejemplo y estos resultados los vamos a llevar a todo el país... Sé que todavía queda mucho por hacer pero quiero decirle a todos los argentinos que hoy estás sufriendo necesidad que hay una salida. El camino que venimos recorriendo en la Ciudad muestra que con trabajo y esfuerzo se puede vivir mejor. Y lo vamos a lograr en todo el país".

"Para nosotros el valor de la palabra y del compromiso son esenciales. Lo que me comprometo lo cumplo. Un claro ejemplo de eso es el Paseo del Bajo", sumó.

Manifestó que desde su primer día como jefe de Gobierno se tomó "la decisión de no ser indiferentes, a pesar del prejuicio de quienes creían que los barrios populares nunca iban a ser nuestra prioridad".

"La pobreza no puede esperar y así iniciamos el proceso de integración de barrios populares más ambicioso de la historia del país", comentó. En ese tema, apuntó a los planes sociales: "No puede seguir siendo en los términos actuales, donde solo se da plata y se terceriza la asistencia en organizaciones sociales que nadie votó y que se aprovechan de la gente para hacer política".

"Tenemos que terminar con el modelo de asistencialismo crónico que genera dependencia, y pasar a una asistencia sin intermediarios, que sea por un tiempo determinado y que exija una contraprestación a cambio, tal como sucede con los programas sociales de la Ciudad. La mejor política social es el trabajo. Por eso, impulsamos el desarrollo económico de cada barrio popular", apuntó.

Larreta también aseguró que "el futuro es digital" y que "si el Estado no se moderniza atrasa y retrasa la vida de los ciudadanos". "Es fundamental nuestra política de incersión internacional que hoy es errática y disfuncional a los intereses del país", agregó.

En e"Nos ponemos como meta para el próximo gobierno digitalizar el 100% de los trámites que se pueden hacer virtuales, mejorar inspecciones, habilitaciones, hacer realidad la identidad digital y ser pioneros en el desarrollo del mundo cripto con un ecosistema que estimule el desarrolle de las nuevas tecnologías", expresó.

En esa línea, criticó la posición tomada por el Gobierno nacional: "Necesitamos construir una política exterior pragmática que mire al mundo como una oportunidad. Argentina necesita un shock de confianza internacional que recupere rápidamente nuestra credibilidad"

"Tenemos que fijar una posición clara respecto de la democracia y de los derechos humanos en América Latina rechazando contundentemente a las dictaduras de la región", exclamó.

También se refirió a la postura del país en relación a la invasión rusa sobre Ucrania: "Hay que dar señales claras sobre nuestro posicionamiento en el mundo. Así como desde la Ciudad, el año pasado fuimos los primeros en nuestro país en condenar la invasión; ahora a un año del inicio de la guerra quisiera reiterar mi absoluto repudio al accionar ruso".