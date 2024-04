Salta podría dejar de usar el voto electrónico y volver a la boleta de papel

El senador provincial por San Martín, Manuel Pailler, manifestó su apoyo a la idea de volver al uso de la boleta única de papel como una alternativa más viable y económica. Pailler destacó que el sistema de boleta única de papel no solo reduce significativamente los costos en comparación con el voto electrónico, sino que también ofrece una mayor transparencia y seguridad en el proceso electoral.

"Creo que es una muy buena alternativa, sobre todo en esta época de una situación económica difícil, sabemos que es muy importante el costo. Creo que cuesta tres o cuatro veces menos que el sistema de voto electrónico, y es una alternativa muy importante. Por supuesto tendría que tratarse para que se apruebe y se modifique la ley electoral para el uso de este tipo de boletas", señaló el legislador salteño.

Por su parte, el diputado provincial José Gauffin también respalda la adopción de la boleta única de papel, argumentando que mejora la fiscalización, reduce costos y elimina sospechas de fraude. Gauffin subrayó la importancia de este cambio en un contexto de austeridad económica, donde los recursos deben ser asignados de manera prioritaria y eficiente.

En contraste, el diputado nacional Emiliano Estrada criticó el alto costo del sistema de votación electrónica, considerando que su mantenimiento no se justifica en un contexto de ajuste presupuestario. Estrada abogó por la transición hacia la boleta única de papel, enfatizando en la necesidad de simplificar el proceso electoral y reducir la carga logística para las autoridades y los partidos políticos.

"A la boleta única electrónica todos los que la defienden lo hacen en función de la velocidad con la que tenemos resultados. Me parece que es un argumento muy endeble, y más en un contexto de ajuste donde le estás pasando el hacha a absolutamente todos los gastos del Estado, me parece que no tiene mucho sentido el enorme gasto", expresó Estrada.

La discusión sobre el futuro del sistema de votación en Salta continuará en el ámbito gubernamental, donde se espera que se lleven a cabo consultas y debates con todas las fuerzas políticas involucradas.

