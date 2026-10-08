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8 de octubre de 2026 - 16:44
Capital.

San Salvador de Jujuy: realizarán capacitaciones gratuitas sobre CV y entrevistas laborales

Dos propuestas brindarán herramientas para armar un CV, afrontar entrevistas y mejorar las estrategias de búsqueda laboral en San Salvador de Jujuy.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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Las propuestas se desarrollarán el miércoles 14 y jueves 15 de octubre y estarán enfocadas en brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y afrontar los procesos de búsqueda y selección de personal.

Cómo armar un CV y mejorar la búsqueda laboral

La primera capacitación se denomina “Mi primer CV: gestión inteligente de la búsqueda laboral” y tendrá lugar el miércoles 14 de octubre, a las 16:30, en el Club de Emprendedores Andrés Jara Werchau, ubicado en avenida España 1500, Parque San Martín.

La actividad está destinada especialmente a quienes están dando sus primeros pasos en la búsqueda de empleo. Durante la jornada se trabajará en la elaboración de un CV digital claro y efectivo, el uso de portales de empleo y diferentes herramientas para mejorar las postulaciones.

Capacitaciones en San Salvador de Jujuy.

Capacitaciones en San Salvador de Jujuy.

También se abordarán aspectos vinculados con los procesos de selección, las entrevistas laborales y la identificación y comunicación de las propias fortalezas y habilidades. No se requiere experiencia laboral ni conocimientos previos para participar.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el formulario de la capacitación: Inscripción “Mi primer CV”

Segunda capacitación sobre herramientas para conseguir empleo

La segunda propuesta será “Herramientas para la búsqueda laboral” y se realizará el jueves 15 de octubre, también a las 16:30.

El encuentro tendrá lugar en la Dirección de Oficios y Empleo, ubicada en avenida Párroco Marshke 2762.

La jornada estará centrada en herramientas de empleabilidad y se desarrollará de manera conjunta con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas.

El objetivo de esta capacitación es acercar herramientas vinculadas con la búsqueda laboral y fortalecer las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. La actividad también será gratuita y no requiere experiencia laboral ni conocimientos previos.

Las inscripciones están disponibles a través del siguiente formulario: Inscripción “Herramientas para la búsqueda laboral”

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