En las imágenes se la observa arrojando botellas de vino al piso, mientras de fondo se escuchan gritos y la bebida se escurre de a litros por el suelo, inundando completamente el pasillo. Ante este episodio, los dueños del local dieron aviso a la Policía.

Rápidamente personal del Comando Radioeléctrico acudieron a la denuncia, en la cual indicaron que la joven estaba “fuera de sí”. Finalmente la trasladaron a la comisaría 13° de Rafaela y luego quedó bajo arresto en la Alcaidía.

FURIA EN EL SUPER- TJ.mp4

Tras el episodio, la chica reconoció que estalló, entre otras causas, “por las injusticias” que atravesó durante su paso por ese comercio. “Lamentablemente en ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el ‘trabajo’”, dijo en diálogo con el medio El Litoral.

También acusó a sus ex empleadores de editar el video “a conveniencia”. Según su relato, en la primera parte de esa filmación, que no trascendió, ella había hecho su descargo “cara cara”, con la persona encargada del local.

image.png

Como respuesta, indicó, no solo recibió “un despido sin justificación” sino que además fue “ignorada y corrida” del lugar sin obtener una explicación. Roldán reconoció que su respuesta ante la situación no fue la mejor, pero explicó que se vio desbordada porque consideró que no le reconocieron el tiempo invertido en ese trabajo.

¿Qué dijo Evelin Roldán?

La joven admitió que “estuve mal y pagué como la ley así lo decidió todo el daño que hice. A mí quién me reconoce el tiempo invertido, mi dignidad, mis ganas de salir adelante, te largan así, con una mano atrás y otra adelante de un día para el otro sin si quiera darte razones, una explicación, una disculpa al menos”.

Además, Roldán expresó que “quería que la gente que vio el vídeo y opinó sin saber, sepa que detrás de tan grande brote nervioso hay muchas cosas. Yo seguiré el camino legal como corresponde, confiando en que en algún lado hay justicia para los buenos también, y que no hace falta mover cielo y tierra para encontrarla”.

Y agregó que “fui una buena empleada, respetuosa, siempre a disposición, porque desde limpiar pisos hasta cortar fiambre o atender una caja lo hice con muchas ganas. Las injusticias a veces no se ven del otro lado, y a mí me jugaron en contra todas esas cosas al momento de reaccionar”.