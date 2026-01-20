martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 12:09
Córdoba.

Se equivocó de alias y envió por error más de $3 millones a un hombre en Chaco

Una mujer de Córdoba envió por error más de $3,4 millones a un alias equivocado. La Policía rastreó al destinatario en Chaco y fue a buscarlo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ciber crimen
Una transferencia mal escrita casi se convierte en una pérdida millonaria. Una mujer de 44 años radicó una denuncia tras intentar pagarle a una biblioteca de Córdoba la suma de $3.426.153,42, pero por un error al tipear el alias de destino en el sistema electrónico de su banco, el dinero llegó a la cuenta de un hombre que no tenía relación con la operación.

Investigación en Chaco

El caso movilizó a las fuerzas de seguridad de dos provincias: la Policía de Córdoba y el Departamento de Cibercrimen de la Policía del Chaco, que trabajaron de forma coordinada para rastrear al receptor accidental de los fondos. Mediante técnicas de inteligencia digital, análisis de datos públicos, bases financieras y consulta de registros de alias bancarios, se determinó que el dinero había sido acreditado en una cuenta vinculada a un vecino de Barranqueras (Chaco).

Tras las investigaciones, gestiones de campo y la intervención de un operador de la plataforma Mercado Pago, se detectó que los fondos estaban presentes en una cuenta bloqueada del receptor, quien aseguró desconocer la transferencia. El sistema permitió efectuar un reembolso interno a una cuenta activa del hombre, lo que posibilitó la devolución completa de la suma a su legítima dueña.

En paralelo, el Equipo Fiscal N° 13, bajo la dirección del doctor Víctor Recio, ordenó formalmente la restitución de los fondos y la incorporación de los comprobantes al expediente judicial. Aunque el dinero fue recuperado, la causa sigue abierta y se mantienen las actuaciones legales relacionadas con el caso.

Este incidente no es aislado: casos similares, aunque de distinto contexto, han generado atención pública en los últimos meses, como cuando una transferencia errónea de más de $510 millones girada por el gobierno de San Luis puso en riesgo una investigación penal.

Qué hacer si enviás dinero al alias equivocado

Equivocarse al ingresar un alias en transferencias o billeteras virtuales es más común de lo que parece, y puede generar pérdidas cuantiosas si no se actúa con rapidez. Aquí algunos pasos clave para intentar recuperar los fondos:

1. Contactá de inmediato al banco o plataforma:

Informá la transferencia errónea lo antes posible. Muchas entidades financieras tienen procedimientos para bloquear o revertir movimientos si todavía no fueron acreditados.

2. Denunciá el error formalmente:

Ante la falta de respuesta, radicá una denuncia en una comisaría o ante la fiscalía local, detallando tiempo, monto, alias ingresado y cuentas involucradas. Esta denuncia acelera la intervención de las autoridades.

3. Conservá toda la evidencia:

Capturas de pantalla, comprobantes, números de operación, mensajes de confirmación y cualquier comunicación con el banco o plataforma pueden ser vitales para el reclamo y la investigación.

4. Consultá al área de cibercrimen o fiscalías especializadas:

En casos de montos importantes, las fiscalías y unidades especializadas en delitos informáticos pueden intervenir para rastrear cuentas y solicitar la devolución de los fondos, como ocurrió en este caso.

5. Revisión de seguridad en tus cuentas:

Verificá accesos, autenticaciones de doble factor y medidas de seguridad. Si el error implicó plataformas vinculadas a billeteras virtuales o apps, asegurar los accesos evita mayores problemas.

