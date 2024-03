Según un estudio, el dengue puede provocar erecciones persistentes. 

Los autores especulan que podría explicarse debido a dos posibles mecanismos: por una parte, el dengue puede causar pequeñas hemorragias que, de producirse en el cuerpo cavernoso (un tejido situado en el interior del pene, al cual fluye la sangre durante las erecciones) podrían provocar priapismo.

Por otra, cuando las fugas vasculares son sólo de plasma aumenta la viscosidad de la sangre en los vasos, lo que también podría dar origen a la erección.

Los médicos informaron que el joven, identificado sólo como AS, padecía dengue grave y llevaba cinco días hospitalizado cuando mantuvo una erección durante 18 horas seguidas sin ningún estímulo sexual. El joven fue tratado con bolsas de hielo en el pene para minimizar el flujo sanguíneo y el órgano no fue descendido por completo hasta dos días después. No se diagnosticaron consecuencias para la salud del órgano.

El priapismo arterial generalmente ocurre debido a lesiones, como las que ocurren por accidentes, que rompen pequeños vasos y provocan un flujo sanguíneo excesivo al pene.

Los profesionales responsables del caso creen que la situación ayuda a comprender cómo se manifiesta el dengue y sus consecuencias. El priapismo causado por la enfermedad se puede tratar fácilmente con técnicas ya conocidas, como el uso de hielo.

Aunque este síntoma puede parecer aislado, otros virus también fueron vinculados al priapismo. Por ejemplo, en 2021, un paciente con COVID-19 en Estados Unidos experimentó una erección de tres horas.

Dengue: cómo ataca al cuerpo y quiénes tienen más riesgo de desarrollarlo

El dengue atraviesa un brote histórico en Argentina. Según el Ministerio de Salud, ya se registraron 151.310 casos y ya son 160 los muertos por la enfermedad en la temporada 2023/2024.

Cuando la enfermedad ya es considerada severa, se distingue del dengue como "dengue grave". Esto puede manifestarse en los pacientes provocando hemorragias intensas, choque por dengue, o daños en órganos vitales que pueden desarrollar complicaciones como miocarditis, encefalitis o hepatitis.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indican que los signos de alerta del dengue grave comienzan 24 a 48 horas después de que desapareció la fiebre.

Los síntomas por los que se debe hacer la consulta en un centro médico de forma inmediata son el dolor o sensibilidad en el estómago; vómitos (al menos 3 veces en 24 horas) o vómitos con sangre; sangrado por la nariz o en las encías; sangre en las heces y sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad.

Hay distintas razones que pueden provocar que la enfermedad se convierta en algo grave. En primer lugar, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), una infección previa de dengue aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave durante el segundo contagio.

En segundo lugar, se encuentran los grupos con factores de riesgo, los cuales son: menores de un año; embarazadas; y adultos mayores de 65 años. También, las personas con comorbilidades son vulnerables desarrollar dengue grave.