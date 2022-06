Posteriormente, dijo que no está sorprendida: “Me encuentro lastimada como jujeña y tengo la obligación, representando al pueblo de mi provincia, de pedir mesura al señor presidente y a mis pares solicitarles que no permitan estas cuestiones que no sólo son intolerantes sino inadmisibles”.

SDORA. SILVIA GIACOPPO - SESIÓN 30-06-22

Silvia Giacoppo sobre Milagro Sala

“Ruego que Milagro Sala recupere su salud y comparto mis opiniones subjetivas: el 29 tenía que dejar la cárcel VIP, porque está privada de su libertad en un domicilio suntuoso, y debía ir al penal como corresponde. Que casualidad que justo se enfermó”, indicó.

“Una trombosis no requiere reposo sino caminata y actividad física”, dijo Giacoppo tras explicar que ella no es médica pero se estuvo informando al respecto.

“Sala no es presa política, sus condenas fueron ratificadas por 3 instancias en Jujuy y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene 60 causas y fue juzgada por 27 jueces designados por la gestión del Gobierno anterior que es opositor al actual”, agregó.

Por último, subrayó que pensó que se trataba de un tema superado. “Jamás hubiera esperado que el presidente suspenda su agenda para violentar el honor del pueblo de Jujuy visitando a una presa condenada con los momentos tan difíciles que estamos viviendo como país”, puntualizó.

Por último, la legisladora jujeña dijo que se siente “terriblemente agraviada como jujeña” y no puede dejar pasar la gravedad de este hecho.