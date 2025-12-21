Solsticio de verano 2025 en Argentina: por qué este domingo 21 de diciembre será el día más largo del año

El solsticio ocurre cuando el eje de la Tierra, que está inclinado unos 23,5 grados, hace que el hemisferio sur quede más inclinado hacia el Sol, recibiendo así la máxima cantidad de radiación y luz solar en su recorrido anual. Ese posicionamiento del planeta provoca que el Sol alcance su punto más alto en el cielo al mediodía y que los amaneceres y atardeceres se separen al máximo, resultando en la jornada más extensa en cuanto a duración de luz y la noche más corta del año.
A qué hora comienza el verano realmente
Según el Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio de verano 2025 se producirá este domingo 21 de diciembre a las 12.03 horas (Hora Oficial Argentina), momento en el que comenzará oficialmente la estación más cálida del año en nuestro país.
Durante esta jornada, muchas regiones del país experimentarán amaneceres más tempranos y atardeceres más tardíos que en cualquier otra fecha del calendario, con un marcado incremento de horas de luz. A partir de este punto, sin embargo, los días empezarán a acortarse gradualmente hasta el equinoccio de otoño en marzo de 2026.
Este fenómeno astronómico no ocurre siempre exactamente el mismo día, puede variar entre el 20 y el 23 de diciembre, debido a las diferencias entre el calendario gregoriano y el ciclo orbital terrestre.
El solsticio de verano es un hito que, además de marcar el cambio de estación, ha sido observado y celebrado por diversas culturas a lo largo de la historia como un símbolo de fertilidad, luz y renacimiento.
Qué ocurre durante el solsticio de verano
El Sol llega a su máxima altura aparente en el cielo.
Se registra la mayor cantidad de horas de luz natural del año.
Comienza oficialmente el verano astronómico.
A partir del día siguiente, las jornadas empiezan a acortarse de forma gradual.