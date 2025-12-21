Solsticio de verano 2025 en Argentina: por qué este domingo 21 de diciembre será el día más largo del año

Este domingo 21 de diciembre se vivirá en la Argentina una de las jornadas más especiales del año desde el punto de vista astronómico: se producirá el solsticio de verano 2025, un fenómeno que marca oficialmente el inicio del verano en el hemisferio sur y convierte a esta fecha en el día con más horas de luz solar del año.

El solsticio ocurre cuando el eje de la Tierra, que está inclinado unos 23,5 grados, hace que el hemisferio sur quede más inclinado hacia el Sol, recibiendo así la máxima cantidad de radiación y luz solar en su recorrido anual. Ese posicionamiento del planeta provoca que el Sol alcance su punto más alto en el cielo al mediodía y que los amaneceres y atardeceres se separen al máximo, resultando en la jornada más extensa en cuanto a duración de luz y la noche más corta del año.

image Comienza el verano A qué hora comienza el verano realmente Según el Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio de verano 2025 se producirá este domingo 21 de diciembre a las 12.03 horas (Hora Oficial Argentina), momento en el que comenzará oficialmente la estación más cálida del año en nuestro país.

Durante esta jornada, muchas regiones del país experimentarán amaneceres más tempranos y atardeceres más tardíos que en cualquier otra fecha del calendario, con un marcado incremento de horas de luz. A partir de este punto, sin embargo, los días empezarán a acortarse gradualmente hasta el equinoccio de otoño en marzo de 2026. Este fenómeno astronómico no ocurre siempre exactamente el mismo día, puede variar entre el 20 y el 23 de diciembre, debido a las diferencias entre el calendario gregoriano y el ciclo orbital terrestre. image El solsticio de verano tiene que ver también con rituales y nuevos comienzos El solsticio de verano es un hito que, además de marcar el cambio de estación, ha sido observado y celebrado por diversas culturas a lo largo de la historia como un símbolo de fertilidad, luz y renacimiento. Qué ocurre durante el solsticio de verano El Sol llega a su máxima altura aparente en el cielo.

Se registra la mayor cantidad de horas de luz natural del año.

Comienza oficialmente el verano astronómico.

A partir del día siguiente, las jornadas empiezan a acortarse de forma gradual. image Solsticio de verano

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.