sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 10:13
Tendencias y estilos.

La bermuda más cómoda para usar en esta primavera-verano

Adiós a la bermuda clásica, esta temporada viene con una tendencia que te va a conquistar por ser más cómoda y fresca.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los shorts de lino, se caracterizan por su material liviano, ideal para mantenerse fresco hasta en los días más calurosos.

Los shorts de lino, se caracterizan por su material liviano, ideal para mantenerse fresco hasta en los días más calurosos.

Se trata de los shorts de lino, que se caracterizan por su material liviano, ideal para mantenerse fresco hasta en los días más calurosos.

Las bermudas más cómodas para el verano

Los shorts de lino son furor en esta temporada, no solo por su frescura, sino también la facilidad para combinarlos sumado a su comodidad incuestionable.

También es una prenda muy versátil, ya que se pueden conseguir en colores neutros, pasteles y hasta con estampados discretos. Son perfectos tanto para un look urbano como para la playa o un paseo.

Cómo usar los shorts de lino

Esta prensa se puede combinar tanto con remeras como con camisas. A la vez pueden ir con sandalias, alpargatas, chatitas y hasta zapatillas para darles un look más informal y urbano.

En este apartado siempre me gusta apelar a la “creatividad”. Debemos animarnos a combinar colores, texturas y estilos, bajo una premisa “menos es más”

Los shorts de lino, se caracterizan por su material liviano, ideal para mantenerse fresco hasta en los días más calurosos.

Los shorts de lino, se caracterizan por su material liviano, ideal para mantenerse fresco hasta en los días más calurosos.

Los mejores colores y estampados para este verano

  • Colores neutros: beige, blanco, gris y tonos tierra son perfectos para combinarlos con cualquier prenda y lograr un estilo elegante y minimalista para el día.
  • Pasteles suaves: celeste, rosa claro, verde menta o lavanda aportan frescura y un toque juvenil al outfit.
  • Estampados discretos: rayas finas, cuadros pequeños o motivos geométricos aportan personalidad sin recargar el look.

