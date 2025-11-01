Los shorts de lino, se caracterizan por su material liviano, ideal para mantenerse fresco hasta en los días más calurosos. La bermuda más cómoda para usar en esta primavera-verano La bermuda más cómoda para usar en esta primavera-verano

La bermuda es una prenda clásica para hombres y mujeres con la llegada de los días más cálidos, son esas prendas que me gusta decir “infaltables en el guardarropas”. Sin embargo, ahora hay una nueva tendencia que conquistará el verano 2026 y combina comodidad, frescura y un toque de elegancia casual.

Se trata de los shorts de lino, que se caracterizan por su material liviano, ideal para mantenerse fresco hasta en los días más calurosos.

Los shorts de lino son furor en esta temporada, no solo por su frescura, sino también la facilidad para combinarlos sumado a su comodidad incuestionable.

También es una prenda muy versátil, ya que se pueden conseguir en colores neutros, pasteles y hasta con estampados discretos. Son perfectos tanto para un look urbano como para la playa o un paseo.

Esta prensa se puede combinar tanto con remeras como con camisas. A la vez pueden ir con sandalias, alpargatas, chatitas y hasta zapatillas para darles un look más informal y urbano. En este apartado siempre me gusta apelar a la "creatividad". Debemos animarnos a combinar colores, texturas y estilos, bajo una premisa "menos es más" Los mejores colores y estampados para este verano Colores neutros: beige, blanco, gris y tonos tierra son perfectos para combinarlos con cualquier prenda y lograr un estilo elegante y minimalista para el día.

Pasteles suaves: celeste, rosa claro, verde menta o lavanda aportan frescura y un toque juvenil al outfit.

Estampados discretos: rayas finas, cuadros pequeños o motivos geométricos aportan personalidad sin recargar el look.

