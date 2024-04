Tensión en edificios públicos por la protesta de ATE a nivel nacional

ATE: aseguraron que hubo 11.000 despidos

“Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos. Provocar despidos masivos en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, sumó Aguiar.

Las autoridades sindicales denunciaron más de 11.000 despidos.

Se autorizará la reincorporación masiva de los empleados despedidos a sus labores habituales. En contraposición, Javier Milei ha advertido enfáticamente que no tolerará la ocupación de los inmuebles gubernamentales.

A partir de las 16 horas, se aguarda la celebración de un Encuentro Nacional por parte de los representantes de ATE, con el propósito de ampliar las medidas del plan en curso, al mismo tiempo que se ha convocado una sesión con los equipos legales.

Se esperan muchos más despidos en el Estado

El número de despidos podría aumentar en los días venideros, como lo reveló la administración en la semana anterior mediante el portavoz presidencial, Manuel Adorni. El funcionario indicó que estaban evaluando setenta mil acuerdos laborales, de los cuales quince mil serían rescindidos antes y después del periodo de Semana Santa.

"Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo. El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando", había manifestado Adorni.

ATE inicia su estrategia de protesta.

Tensión en edificios públicos por la protesta de ATE

Los primeros momentos de tensión se vivieron en la sede del Inadi, cuando minutos después de las 10, el grupo de trabajadores despedidos lograron vencer la valla policial que habían fromado un grupo de agentes y lograron ingresar al edificio. Más tarde, a las puertas del lugar llegó la Infantería para reforzar la custodia. La misma situación se vive en otros edificios donde funcionan distintas dependencias estatales.

Tanto la Policía Federal como efectivos porteños se encuentran apostados en cada uno de los edificios públicos como la Cancillería, el Servicio Meteorológico Nacional, el ex Ministerio de Trabajo y la sede central del Conicet, entre otros. Las protestas también se replican en algunos puntos del resto del país.

En medio de las protestas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “el número ronda los 15 mil contratos que no se han renovado” y aseguró que “es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado, personal que no es necesario que no siga cobrando un ingreso del Estado, del otro lado hay un contribuyente que lo paga”.