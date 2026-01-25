Tragedia en La Plata: un nene de dos años murió tras atragantarse mientras cenaba

Un nene de dos años falleció en la localidad de Tolosa, en la ciudad de La Plata, luego de atragantarse con comida durante la cena que compartía con su mamá. El episodio ocurrió el sábado por la noche y generó profunda conmoción en el barrio.
Según informaron fuentes judiciales, el accidente se produjo alrededor de las 21.20 en una vivienda ubicada en calle 521 entre 116 y 117. En medio de la cena, el pequeño comenzó a ahogarse y su madre lo trasladó rápidamente por sus propios medios al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico, el niño ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento minutos después.
Tras la muerte, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, junto al Juzgado de Garantías N°3 y la Defensoría N°21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, una figura que se utiliza para esclarecer circunstancias en casos inesperados.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para confirmar la causa del deceso y descartar otros factores. Peritos también trabajaron en la vivienda y personal policial de la Comisaría 6ª y del Grupo Táctico Operativo participó del operativo.
Dolor y despedida en La Plata
El entorno familiar expresó su dolor a través de las redes sociales. Una tía del niño publicó un mensaje en el que lamentó la pérdida y describió el vínculo cercano que mantenían.
Amigos de la familia iniciaron una colecta solidaria para ayudar con los gastos del sepelio debido a su situación económica. En la publicación invitaron a colaborar con aportes voluntarios para acompañar el proceso.