domingo 25 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de enero de 2026 - 19:17
Conmoción.

Tragedia en La Plata: un nene de dos años murió tras atragantarse mientras cenaba

El menor fue llevado de urgencia al Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, pero llegó sin signos vitales. Tenía dos años.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fallecimiento del niño de 2 años en La Plata

Un nene de dos años falleció en la localidad de Tolosa, en la ciudad de La Plata, luego de atragantarse con comida durante la cena que compartía con su mamá. El episodio ocurrió el sábado por la noche y generó profunda conmoción en el barrio.

Lee además
Accidente en Ruta 34.
Salta.

Tragedia en la Ruta 34: chocaron con un camión y cayeron por un barranco
El hotel de Recoleta donde una mujer y su hijo fueron encontrados muertos.
Policiales.

Tragedia en Recoleta: hallan muerta a una mujer y su hijo en un hotel

Según informaron fuentes judiciales, el accidente se produjo alrededor de las 21.20 en una vivienda ubicada en calle 521 entre 116 y 117. En medio de la cena, el pequeño comenzó a ahogarse y su madre lo trasladó rápidamente por sus propios medios al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico, el niño ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento minutos después.

Tras la muerte, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, junto al Juzgado de Garantías N°3 y la Defensoría N°21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, una figura que se utiliza para esclarecer circunstancias en casos inesperados.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para confirmar la causa del deceso y descartar otros factores. Peritos también trabajaron en la vivienda y personal policial de la Comisaría 6ª y del Grupo Táctico Operativo participó del operativo.

Dolor y despedida en La Plata

El entorno familiar expresó su dolor a través de las redes sociales. Una tía del niño publicó un mensaje en el que lamentó la pérdida y describió el vínculo cercano que mantenían.

Publicacion por el fallecimiento del nino de 2 anos en La Plata
Tragedia en La Plata&nbsp;

Tragedia en La Plata

Amigos de la familia iniciaron una colecta solidaria para ayudar con los gastos del sepelio debido a su situación económica. En la publicación invitaron a colaborar con aportes voluntarios para acompañar el proceso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en la Ruta 34: chocaron con un camión y cayeron por un barranco

Tragedia en Recoleta: hallan muerta a una mujer y su hijo en un hotel

Tragedia vial en Tucumán: un auto cayó a un canal y murieron tres personas

Tragedia: un intendente de la Pampa murió en un accidente vial

Un pastor fue víctima de un violento ataque en una iglesia evangélica de Buenos Aires

Lo que se lee ahora
rutas este domingo 25 de enero en jujuy: desmoronamiento, crecida de rios y alertas meteorologicas video
Atención.

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional
Expectativa.

Talleres de Perico recibe a Tucumán Central en la vuelta por la final del Torneo Regional

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas video
Atención.

Rutas este domingo 25 de enero en Jujuy: desmoronamiento, crecida de ríos y alertas meteorológicas

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma video
Orgullo jujeño.

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma

Intensas lluvias causan estragos en San Pedro de Atacama- Chile video
Alerta meteorológica.

Intensas lluvias causan estragos en San Pedro de Atacama- Chile

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel