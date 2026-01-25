Tragedia en La Plata: un nene de dos años murió tras atragantarse mientras cenaba

Un nene de dos años falleció en la localidad de Tolosa, en la ciudad de La Plata , luego de atragantarse con comida durante la cena que compartía con su mamá. El episodio ocurrió el sábado por la noche y generó profunda conmoción en el barrio.

Según informaron fuentes judiciales, el accidente se produjo alrededor de las 21.20 en una vivienda ubicada en calle 521 entre 116 y 117. En medio de la cena, el pequeño comenzó a ahogarse y su madre lo trasladó rápidamente por sus propios medios al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Pese a las maniobras de reanimación practicadas por el equipo médico, el niño ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento minutos después.

Tras la muerte, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, junto al Juzgado de Garantías N°3 y la Defensoría N°21. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” , una figura que se utiliza para esclarecer circunstancias en casos inesperados.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para confirmar la causa del deceso y descartar otros factores. Peritos también trabajaron en la vivienda y personal policial de la Comisaría 6ª y del Grupo Táctico Operativo participó del operativo.

Dolor y despedida en La Plata

El entorno familiar expresó su dolor a través de las redes sociales. Una tía del niño publicó un mensaje en el que lamentó la pérdida y describió el vínculo cercano que mantenían.

Publicacion por el fallecimiento del nino de 2 anos en La Plata Tragedia en La Plata

Amigos de la familia iniciaron una colecta solidaria para ayudar con los gastos del sepelio debido a su situación económica. En la publicación invitaron a colaborar con aportes voluntarios para acompañar el proceso.