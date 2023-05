Tratarán el proyecto de ley sobre licencias por maternidad y paternidad

El proyecto de ley para crear un Sistema Integral de Cuidados de Argentina (SINCA) fue presentado en el Congreso de la Nación el 3 de mayo del 2022 , pero no recibió tratamiento hasta más de un año después . El objetivo de este sistema es brindar apoyo a las madres y padres que están criando en un contexto político y económico difícil, con una alta tasa de inflación y muchos desafíos. El martes 16 de mayo , a las 16 horas, las comisiones de trabajo y mujeres y diversidad comenzarán a analizar el proyecto, con el objetivo de votarlo en el 2023.

Si se implementara el SINCA, los padres y personas no gestantes podrían disfrutar de un mayor tiempo de licencia, superando la irrisoria cifra actual de dos días , que equivale a menos de un fin de semana largo. En un primer momento, la extensión sería de al menos 15 días , lo que les permitiría acompañar en las primeras compras de pañales, calmar los primeros llantos y bañar al recién nacido. Posteriormente, se iría aumentando el período de licencia de forma progresiva: a un mes en dos años, 45 días en cuatro años y dos meses en seis años. Finalmente, en un plazo de ocho años, los padres tendrían el mismo período de licencia que las madres en Argentina: 90 días.

Esto significa que para el año 2031, los padres podrían contar con un trimestre completo para dedicar a su familia, sin tener que ir a la oficina, al taller o a la fábrica. Durante este tiempo, podrían dedicarse a preparar mamaderas, sacar al bebé en cochecito o cocinar para que la mamá pueda amamantar. Un cambio radical que permitiría una paternidad más involucrada, en la que los padres puedan sumergirse en la inmensa odisea de criar a sus hijos, en lugar de espiar la llegada del bebé desde la cerradura.

La ampliación de la licencia por paternidad es uno de los puntos más importantes de la propuesta de un sistema de cuidados. Desde el regreso de la democracia en Argentina, se han presentado más de 100 pre-proyectos de ley para reformar el régimen de días no laborables. Daniel Jones, miembro de la Campaña PATERNAR y del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, destaca la importancia de la militancia para que la paternidad no se considere como un breve recreo, sino como una responsabilidad compartida en la crianza de los hijos: “Estamos promoviendo la ampliación de las licencias parentales desde 2021, antes de la presentación del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que fue en mayo de 2022″.

Jones señala: “Los varones tenemos que involucrarnos (y algunos ya lo estamos haciendo) en la discusión pública sobre licencias parentales porque contar con más días de licencia nos daría mejores condiciones materiales para compartir ese tiempo tan importante con nuestros hijes para empezar a construir el vínculo y por una cuestión de igualdad de género, ya que al estar presentes podemos distribuir un poco más equitativamente las tareas de cuidados en esos primeros días, donde la sobrecarga es tan grande para la madre”.

Ejercer la paternidad

En esa línea, Jones detalla: “Los feminismos han movilizado a mujeres y personas LGBT en Argentina, con mucha fuerza desde 2015. La agenda de los cuidados y la de las licencias es una oportunidad para que los varones nos involucremos personal y políticamente en los avances por la igualdad de género, un escenario en el que Argentina es vanguardia”.

Y resalta: “Es una cuestión de justicia social, pero también una posibilidad de transformación personal, a través del ejercicio comprometido y responsable de la paternidad, de nuestras propias masculinidades”. El derecho de paternar (de 15 a 90 días gradualmente según pasen los años desde la aprobación hasta que se cumplan 8 años de vigencia de la nueva normativa) también le corresponde a la persona no gestante si se trata de otra mamá o la pareja que no llevo biológicamente el embarazo en personas trans y no binaries.

El proyecto de ampliación de licencias contempla una perspectiva inclusiva y diversa, en la que se consideran diferentes formas de concebir, criar y cuidar. No se trata de otorgar beneficios únicamente a un tipo de madre, sino de reconocer la pluralidad de amores y familias existentes, contempladas ya por otras normativas como la ley de fertilización asistida y el matrimonio igualitario.

En este sentido, el proyecto de ley también se adapta a las nuevas formas de reproducción, que ya no se limitan a la concepción natural o a viajes al exterior. Se establece una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción asistida y de 3 a 10 días para aquellos que tienen hijos o hijas menores a cargo. La intención es brindar apoyo y acompañamiento a quienes deciden transitar estos procesos, reconociendo su complejidad y el tiempo que demandan.

Otro punto importante del proyecto es el reconocimiento de las personas que adoptan. Hoy en día, estas personas no cuentan con licencias salvo en casos excepcionales o provinciales. El proyecto busca cambiar esto y otorgar una licencia de 90 días para conocer a los hijos e hijas que llegan a sus vidas. Además, se establece una licencia de 2 a 12 días por año para aquellas personas que estén por adoptar y quieran visitar al niño, niña o adolescente al que desean maternar o paternar. De esta forma, se brinda un apoyo integral y se fomenta la construcción de vínculos afectivos sólidos y duraderos.

En resumen, el proyecto de ampliación de licencias busca promover una perspectiva inclusiva, diversa y actualizada en cuanto a las formas de concebir, criar y cuidar. Se reconoce la pluralidad de amores y familias existentes y se otorgan licencias que brindan apoyo integral y fomentan la construcción de vínculos afectivos sólidos y duraderos, tanto en los procesos de reproducción asistida como en la adopción.

La crianza es una tarea hermosa pero también compleja. Para las familias diversas, la tarea se complica aún más, ya que cada familia es única y cada miembro es importante. La ley de fertilización asistida y de matrimonio igualitario contempla diferentes formas de criar, amar, concebir, amamantar y cuidar, por lo que las licencias no son solo para un tipo de madre, sino para todas las formas de crianza y cuidado.

En este sentido, se ha propuesto una licencia de 2 a 6 días para acompañar al cónyuge o conviviente que realice técnicas de reproducción asistida y de 3 a 10 días en caso de tener hijos a cargo. Esta medida se adapta a las nuevas formas de reproducción y tiene en cuenta las necesidades de las familias diversas.

En el anteproyecto también se contempla una licencia para quienes adoptan, con un plazo de 90 días para conocer a los hijos e hijas que llegarán a sus vidas. Además, se creará una licencia de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar y deseen visitar al niño o adolescente al que desean maternar o paternar. Este tipo de licencia les permitirá conocer a sus futuros hijos e hijas, establecer vínculos afectivos y prepararse para la crianza.

Otro punto importante a tener en cuenta es la crianza de hermanitos. La adopción de hermanos se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente, lo que implica la llegada de más de un chico o chica a la casa con diferentes necesidades y demandas. En estos casos, la licencia contempla un bonus track de 30 días por cada hijo o hija a partir del segundo. La crianza no es igual a dos, sino que se multiplican los miedos, las fiebres, los llantos, las mamaderas y los cuadernos. Por eso, se considera justo otorgar un tiempo extra para la adaptación y el cuidado.

Por último, en el caso de bebés prematuros que deben quedarse en neonatología, la licencia se extiende por 30 días para que las madres y los padres puedan estar al pie del cañón en el hospital. Esta medida tiene en cuenta la angustia y el cuidado que implica tener un bebé prematuro y garantiza que los padres puedan acompañar a sus hijos e hijas en este proceso.