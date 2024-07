Tres chicos expulsados de una escuela en Salta por llevar un bizcochuelo con clonazepam

También podés leer: Preocupa el aumento de casos de gripe en Salta: ¿quiénes son los más afectados?

Es la primera vez que pasa algo así

Según declaró el director de la institución Alejandro Vilte, nunca antes había ocurrido algo similar. “En el curso no hay problemas de conducta entre compañeros. No había antecedentes parta decir que iba a pasar esto”.

La joven que cumplía años y otros dos chicos, todos de 15 años, resultaron con síntomas. A la estudiante le practicaron un lavaje en el hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. Se supo que los estudiantes habrían comido de la torta en cuestión alrededor de las 13.20 y comenzaron con síntomas cerca de las 16.30.

"Pregunte quien había traído la torta y las compañeras me dijeron quiénes eran, tres compañeros, con nombre y apellido", dijo el director.

Contó que la noticia, a los padres de los chicos involucrados les cayó como balde de agua fría. "Pensaban que les hablábamos de otras personas, que nada tenían que ver con los chicos que tienen en sus casas, pero luego aceptaron lo que habían hecho", dijo.

Dónde adquirieron el clonazepam

Al ser consultado sobre este tema, Vilte señaló que hasta el momento no lo pudieron determinar. “Les dije: si esa medicación se vende con doble receta, cómo hace un menor para conseguir medicación de ese tipo. Probablemente alguien en la casa consume esa medicación, entonces es un elemento que pueden sacar de allí sabiendo que en la persona que consume tiene esos efectos".

También se vivieron momentos de preocupación ya que, tras el hecho, una de las alumnas que había llevado la torta se escapó y fue intensamente buscada por la Policía. Afortunadamente fue encontrada pocas horas después en la localidad de La Merced, sana y salva.

Qué va a pasar con los alumnos expulsados

Sobre este tema, el director indicó que los tutores de los alumnos que recibieron el pase deben buscarles lugar para que tengan continuidad educativa. Aclaró que el pase no va acompañado de antecedentes sobre lo ocurrido, que hay instituciones que, según su criterio, pueden indagar en los motivos del pase y que no es común este tipo de expulsiones en el colegio. "No es común. No teníamos situaciones así. Nunca pasó", finalizó Vilte.