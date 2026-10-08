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8 de octubre de 2026 - 17:15
País.

Tucumán: denuncian un intento de secuestro a bordo de un Uber y la víctima es hija de un funcionario

El secretario de Adicciones de Tucumán, Lucas Haurigot Posse, denunció que su hija sufrió un presunto intento de secuestro durante un viaje solicitado mediante Uber.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tucumán: denuncian un intento de secuestro a bordo de un Uber y la víctima es hija de un funcionario.&nbsp;

Tucumán: denuncian un intento de secuestro a bordo de un Uber y la víctima es hija de un funcionario. 

El secretario de Adicciones de Tucumán, Lucas Haurigot Posse, denunció que su hija fue víctima de un presunto intento de secuestro durante un viaje en Uber. Según relató el funcionario, la joven se encontraba a bordo del vehículo cuando se produjo el episodio que ahora es investigado.

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De acuerdo con el relato de Haurigot Posse, el conductor habría liberado una sustancia en el interior del vehículo. Ante esa situación, la joven aprovechó que el auto redujo la velocidad y se arrojó del mismo para poder escapar.

El hecho denunciado habría ocurrido durante la mañana de este miércoles, cuando la estudiante pidió un viaje desde la zona de la Facultad de Filosofía y Letras, ubicada en el parque 9 de Julio, hacia Soldati al 700. De acuerdo con el relato de su padre, subió al vehículo a las 9.38.

De acuerdo con el relato de Haurigot Posse, la joven comenzó a sentirse mal poco después de subir al vehículo. El funcionario aseguró que el conductor habría expulsado “una especie de gas” dentro del habitáculo y que, a partir de ese momento, su hija sintió temor y una pérdida repentina del control de su cuerpo.

Según contó el funcionario, la joven intentó pedirle al conductor que bajara las ventanillas, pero no habría obtenido respuesta favorable. Poco después, cuando el auto redujo la velocidad, logró abrir la puerta y se arrojó del vehículo para ponerse a salvo. Tras escapar, pudo alejarse del lugar y pedir ayuda.

Minutos después del hecho, la familia se presentó ante la Policía para radicar la denuncia y solicitar que se investigue lo sucedido. En paralelo, Haurigot Posse utilizó sus redes sociales para difundir una captura de la aplicación, donde aparecen la imagen y los datos del conductor que realizó el viaje.

Luego de que el caso tomara estado público, al menos cuatro personas se contactaron con Haurigot Posse y afirmaron haber vivido episodios similares con el mismo conductor.

Ahora, esos relatos deberán ser verificados por los investigadores para establecer si existe algún vínculo entre los distintos hechos.

Por ahora, la situación fue dada a conocer por el funcionario y quedó bajo investigación de las autoridades. Serán los investigadores quienes deberán reconstruir lo ocurrido durante el viaje y determinar si el conductor tuvo algún tipo de responsabilidad en el episodio denunciado.

Los testimonios de otras víctimas

Luego de que el funcionario compartiera el caso en su cuenta de Instagram, distintas personas se solidarizaron con él y su hija y expresaron su acompañamiento a través de las redes sociales.

“Lamento lo que les sucedió. Mis hijos también tuvieron una situación similar. Pude firmar y denunciar, no solo para visibilizar lo que les pasó a ustedes, sino también lo que nos sucedió a nosotros”, expresó una usuaria que comentó la publicación del funcionario.

Por su parte, otra mujer contó que tuvo “la misma experiencia” con su hijo y expresó su malestar porque, según relató, desde la aplicación de viajes no le brindaron información sobre el chofer.

“Esto ya se está saliendo de control. La inseguridad es total con estos Uber”, expresó otra persona que reaccionó a la publicación del funcionario.

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