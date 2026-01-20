Un contenedor apareció a la deriva flotando frente a la costa de Puerto Madryn

La aparición de un contendor flotando frente a la costa sorprendió a los habitantes de la zona.

Un contenedor vacío que apareció flotando en el Golfo Nuevo sorprendió tanto a los vecinos como a las autoridades de Puerto Madryn, Chubut , durante la tarde del lunes 19 de enero . Se trató de un contenedor refrigerado de 20 pies , cuyo hallazgo movilizó a la Prefectura Naval Argentina , que desplegó un operativo para asegurar el equipo y retirarlo del lugar.

De acuerdo con los reportes , el incidente se produjo en medio de ráfagas de viento intensas que afectaron la zona portuaria , especialmente en las cercanías del muelle Almirante Storni .

La Administración Portuaria de Puerto Madryn comunicó que el contenedor, vacío y originalmente destinado a transportar pescado congelado desde un buque , estaba colocado sobre un semirremolque durante tareas de carga y descarga . La fuerza del viento provocó que la estructura metálica se desplazara y cayera al agua desde el Sitio N° 3 del muelle .

Personal de la Prefectura Naval Argentina intervino para asegurar la estructura y prevenir riesgos en la zona costera.

El incidente activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Prefectura Naval Argentina , que envió personal y vehículos a la zona para controlar la situación. Según informaron autoridades , la corriente llevó el contenedor hasta la costa , donde terminó encallado frente al Club Náutico Atlántico Sud , un sector que los vecinos y deportistas suelen utilizar para actividades recreativas junto al mar .

El hallazgo causó asombro entre los habitantes de Puerto Madryn, quienes vieron cómo el contenedor flotaba y luego quedó varado cerca del Club Náutico Atlántico Sud. Imágenes y videos del suceso se difundieron rápidamente en redes sociales y medios locales, despertando gran curiosidad sobre los motivos y posibles consecuencias del incidente.

Impacto del viento y rápida respuesta de la Prefectura

Según los primeros informes oficiales, la acción de la Prefectura Naval Argentina confirmó que el contenedor no representó riesgo para las personas ni para el ecosistema marino. Tampoco se registraron alteraciones en la navegación ni episodios de contaminación en el Golfo Nuevo, precisaron fuentes de la fuerza de seguridad.

La Administración Portuaria de Puerto Madryn indicó que los vientos fuertes son habituales en las operaciones del muelle y que las maniobras normalmente se realizan incluso bajo condiciones climáticas adversas. Aun así, se puso en marcha una investigación para establecer si hubo algún fallo en los mecanismos de sujeción del contenedor o si las ráfagas, de fuerza excepcional, excedieron los límites previstos en los protocolos habituales.

El contenedor, que se mantuvo vacío durante todo el episodio, estaba destinado a recibir pescado congelado proveniente de un buque amarrado en el puerto. Según lo informado por la Administración Portuaria, el contenedor se desprendió del camión que lo transportaba y terminó cayendo al agua tras ser impactado por ráfagas de viento.

Mientras permaneció varado en la orilla, la Prefectura Naval Argentina se encargó de custodiar la estructura. Personal del club náutico colaboró en los primeros pasos para contenerla, asegurando el contenedor y evitando que continuara desplazándose, lo que podría haber generado riesgos tanto para embarcaciones como para personas en la zona de acceso al agua.

Seguridad y evaluación ambiental durante la remoción

El plan de seguridad contempló un análisis de posibles riesgos tanto para la población como para el entorno natural. Según reportes de medios locales, la empresa dueña del contenedor fue informada sobre su obligación de gestionar la retirada del mismo, prevista para la mañana del martes.

Prefectura Naval Argentina.

La operación de remoción debía ejecutarse siguiendo los procedimientos estándar para retirar objetos varados, garantizando la protección del ecosistema costero y de las instalaciones del club náutico.

Tanto las autoridades portuarias como los organismos de seguridad destacaron que el suceso no ocasionó daños materiales ni personas lesionadas, y que el operativo de recuperación se llevó a cabo sin inconvenientes. Los vientos intensos en la zona de Puerto Madryn son frecuentes en determinadas épocas del año, lo que lleva a las autoridades a revisar los protocolos de carga y traslado para detectar posibles ajustes y reforzar la seguridad.

Según informaron fuentes a medios locales, el contenedor metálico no provocó contaminación ni derrames en el agua, ya que estaba vacío y sin materiales peligrosos. Además, no se registraron obstáculos ni riesgos para la navegación cercana al muelle ni para las actividades recreativas que se desarrollan en las inmediaciones del club náutico.

Revisión de protocolos y custodia hasta la extracción final

El episodio motivó a la Administración Portuaria y a la Prefectura Naval a analizar y reforzar los protocolos de seguridad, así como los métodos de amarre y traslado de contenedores durante jornadas con pronósticos de viento fuerte. Según reportes de medios locales, se estudian posibles ajustes en los procedimientos para minimizar la posibilidad de que sucesos similares vuelvan a ocurrir.

Mientras tanto, el contenedor permaneció bajo vigilancia en la costa hasta su extracción definitiva, mientras las autoridades portuarias y de seguridad finalizaban la inspección del área y las tareas de aseguramiento tras el incidente.