Un grupo suizo compró las estaciones Shell en la Argentina por USD 1.420 millones

Se confirmó la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país: un grupo suizo pagó USD 1.420 millones.

Tras una extensa negociación , este jueves se oficializó la venta de las estaciones de servicio Shell en la Argentina . El adquirente es el fondo suizo Mercuria Energy Group , que desembolsó 1.420 millones de dólares , según se informó de manera oficial.

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En el plano local, Mercuria comparte el control de Integra Capital —liderado por José Luis Manzano — dentro de la petrolera Phoenix Global Resources , con operaciones en Vaca Muerta .

Por su parte, Manzano también integra, junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti , el grupo propietario de Edenor , la principal distribuidora eléctrica del país. Según fuentes del sector energético consultadas, el ex ministro del Interior habría sido una pieza clave en el cierre de la operación.

Aunque todavía no se conocen con precisión las participaciones accionarias, trascendió que en la adquisición de Shell también intervienen Edenor y el propio Manzano a nivel personal. El negocio estaba en manos del Grupo Raízen, una sociedad conjunta (joint venture) integrada en partes iguales por la petrolera anglo-holandesa Shell y el holding brasileño Cosan. La operación abarcaba toda la actividad de downstream en la Argentina.

Dentro de ese esquema se incluían 894 estaciones de servicio —equivalentes al 18% del mercado de expendio de combustibles del país—, la refinería Dock Sud (provincia de Buenos Aires), una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos instalaciones de abastecimiento para aeronaves en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles situadas en Arroyo Seco y Santa Fe.

Se confirmó la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país.

En 2018, Shell decidió reorganizar su presencia en el país y separar sus actividades: mantuvo el negocio de upstream —es decir, la extracción de petróleo en Vaca Muerta—, mientras que dejó en manos de Raízen la comercialización de combustibles.

“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, afirmó Brian Falik, director global de inversiones del grupo suizo. Además, aseguró que la compañía buscará asegurar la continuidad para empleados, clientes, proveedores y socios, al mismo tiempo que realizará inversiones responsables orientadas al crecimiento futuro de la plataforma.

El impacto estratégico de la compra en el negocio energético

La compañía señaló que esta adquisición evidencia el interés sostenido de Mercuria por invertir de manera estratégica en los mercados energéticos a nivel global, al mismo tiempo que fortalece la presencia consolidada del grupo en América Latina.

El negocio incluye las bocas de expendio, que representan el 18% de la venta de combustible local, una refinería y otros activos.

En un comunicado, la firma destacó que “Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Mercuria tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para respaldar el éxito y el desarrollo continuos del negocio en Argentina”. En ese sentido, agregó que Mercuria buscará capitalizar su experiencia internacional y regional para acompañar el desarrollo y la continuidad del negocio en el país.

Asimismo, el texto remarcó que el grupo “cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la perspectiva a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”.

“El valor económico total estimado de la transacción asciende a USD 1.420.000.000 (mil cuatrocientos veinte millones de dólares), sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación”, señaló Raízen en la bolsa en Brasil.

El comprador, según se informó oficialmente, es el fondo suizo Mercuria Energy Group. Pagó USD 1.420 millones.

“Esta transacción se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias. Los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen, acotó.

Se prevé que la operación quede concluida dentro del actual ejercicio fiscal, siempre que se cumplan las condiciones habituales en este tipo de transacciones, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias y judiciales pertinentes.

Mercuria y su expansión en el sector energético

Por su parte, Mercuria se posiciona como uno de los principales grupos independientes a nivel global dedicados al sector energético y al comercio de materias primas. Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, la compañía tiene presencia en más de 50 países y registra ingresos que superan los 140.000 millones de dólares.

En el país, Mercuria es socio mayoritario de Integra Capital.

“Participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales”, señaló la compañía.

Además, la firma desarrolla operaciones en México, Panamá, Argentina y otros mercados de la región. Según detallaron, “la empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe”.