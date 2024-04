Un influencer de EE.UU vive en Argentina y contó lo que más le llama la atención

El joven compartió su preferencia y desencadenó un debate entre sus seguidores al expresar: "No me gusta el dulce de leche".

En un vídeo difundido en sus plataformas digitales, Grossi exhibe su entusiasmo al experimentar los placeres culinarios de la pastelería argentina. “Estoy en la capital de Argentina, y Argentina es famosa por tener panaderos increíbles. Por eso me estoy dirigiendo a uno ahora mismo y voy a comprar todo lo que tengan”, expresó antes de comprar media docena.

El influencer probó delicias de una panadería

“No me gusta el dulce de leche, pero esa cosa estuvo buena”, comentó después de probar el renombrado cañoncito de dulce de leche, al que inicialmente confundió con un churro. Además, disfrutó del palito matero y expresó su asombro al descubrir la diversidad y excelencia de las facturas argentinas.

Grossi se muestra emocionado por probar las delicias de la panadería argentina.

A pesar de ello, no todas las facturas obtuvieron la misma aprobación. Grossi no quedó satisfecho con una que estaba rellena de membrillo, llegando incluso a afirmar que “ni siquiera debería existir”. Al concluir el vídeo, el tiktoker joven reveló que explorará otras opciones en su próxima grabación, manteniendo en suspenso a sus seguidores sobre los sabores que seleccionará.

El vídeo acumuló más de 300 mil visualizaciones y alcanzó más de 30 mil me gusta. “Amigo te compraste las peores facturas”, “Que alguien le ayude a conseguir facturas buenas por favor”, “El bro se encontró la única panadería mala de capital es increíble jaja”, “Tristísimas las facturas”, “Voy a hacer como que no entendí que dijo que no le gusta el dulce de leche”, “Que una buena confitería le envíe facturas gratis al colo, pero unas buenas”, “Lo del dólar respecto al peso vos lo disfrutas mucho pero nosotros lo sufrimos mucho también.” “Más respeto al cañoncito”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.