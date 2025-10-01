Uno por uno, todos los aumentos que llegan en octubre

El inicio de octubre 2025 traerá una serie de aumentos que impactarán en el bolsillo de los argentinos. Alquileres, cuotas de colegios privados, medicina prepaga, boleto de colectivos, combustibles y servicios públicos son algunos de los rubros que sufrirán incrementos y que presionarán sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec.
Alquileres: suba de 46,1% para contratos bajo la vieja ley
Los contratos de alquiler que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en octubre un incremento de 46,1%, una cifra más moderada que en meses anteriores.
El índice de contratos de locación (ICL) que publica el Banco Central, y que toma en cuenta la variación de la inflación (según INDEC) y los salarios (RIPTE), muestra una desaceleración:
A pesar de la baja en la velocidad de los aumentos, los inquilinos siguen destinando gran parte de sus ingresos a pagar el alquiler, lo que mantiene la presión sobre la economía de los hogares.
Prepagas: cuotas y copagos suben hasta 2,4%
Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que en octubre las cuotas subirán entre 1,9% y 2,4%. El aumento también impactará en los copagos de consultas y prácticas médicas.
Además, el Gobierno anunció que los afiliados podrán disponer de los excedentes de las derivaciones de sus aportes, que hasta ahora quedaban en manos de las prepagas.
Combustibles: suba por el impuesto a los combustibles líquidos
Con el inicio del mes, se espera que el Gobierno aplique una actualización parcial en el impuesto a los combustibles líquidos, lo que se trasladará directamente al precio de naftas y gasoil.
Desde hace dos meses, YPF dejó de anunciar los incrementos de manera uniforme y adoptó un esquema de precios dinámicos según zonas y horarios. Analistas del sector estiman que las petroleras ya aplicaron subas de hasta 7% en las últimas semanas.
En la provincia de Buenos Aires se debate un proyecto para obligar a las petroleras a informar los aumentos entre 48 y 72 horas antes de aplicarlos.
Tarifas de luz y gas: aumento estimado de 1,9%
Aunque aún falta la oficialización, se espera que las boletas de luz y gas de octubre lleguen con un incremento cercano al 1,9%, en línea con la inflación de agosto.
Desde junio rige la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que estableció aumentos mensuales por 30 meses consecutivos en los componentes de transporte y distribución.
