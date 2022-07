Las vacaciones se vinculan al ocio ya que suponen la oportunidad de embarcarse en aquellas actividades placenteras que, por falta de tiempo, no pueden realizarse en época laboral o de clases.

En algunos casos, las vacaciones también pueden ser aprovechadas para la concreción de trámites que, en el resto del año, no se realizan por falta de tiempo.

Las vacaciones permiten, en definitiva, reducir el estrés y otras patologías derivadas de las obligaciones, ayudan a mejorar la productividad durante el resto del año y fomentan el crecimiento económico a partir del turismo y actividades.

Sin embargo, el tiempo de este período, tan esperado por todos, es limitado y en muchas oportunidades nos vemos enfrentados a que el último día de vacaciones nos lamentamos porque no hicimos lo que habíamos pensado o estamos más cansados que cuando las comenzamos. Para evitar que lo anterior nos ocurra, compartimos los siguientes consejos que nos ayudarán a descansar de verdad y a aprovechar al máximo las vacaciones.

1.- Organizáte

Debes organizarte siempre, pero sobre todo las semanas antes de irte de vacaciones para no tener que hacer nada durante ellas. Dejálo todo bien preparado para que no surja ningún imprevisto y sobre todo para que a la vuelta no te encuentres ninguna sorpresa.

2.- Hacé algo que te entretenga

Es importante que poco a poco vayas probando el descanso activo con algunas actividades. Esto es algo que muchas personas no tienen en cuenta y que puede ser la solución a muchos problemas. Se trata de realizar en vacaciones actividades que nos hagan desconectar y que nos mantengan ocupados, pero que no tenga nada que ver con algo productivo.

Algunas personas aprovechan para hacer actividades que les aporten algo, pero no es necesario. El único objetivo es tener algo en la agenda y no quedarse en el sofá sin hacer nada.

Es muy común estar de vacaciones, querer estar un día entero sin hacer nada, empiezas a acordarte de cosas que no son urgentes, pero deberías hacer, empiezas a hacerlas y al final no descansas. Para evitar esto debes mantener tu agenda ocupada.

Apuntáte a clases de baile o de manualidades, haz senderismo o sal a correr, aunque sea simplemente ver una serie o películas todos los días. Pero haz algo entretenido y marca esa rutina como sagrada.

3.- Hacé ejercicio

Entre todas las actividades que puedes hacer para descansar activamente, el deporte es el rey. Es divertido y bueno para la salud, además tiene una relación directa con el descanso. Algunas personas están muy acostumbradas a la actividad constante, cuando paran tienen problemas para dormir o descansar, el deporte es la solución.

Algunas personas no se atreven a hacer deporte o les aburre, lo mejor que puedes hacer es ir probando, infórmate de cuál es la oferta deportiva cercana y empieza a probar. Con total seguridad acabarás encontrando uno que te apasione.

4.- Las vacaciones son sagradas

No debes trabajar durante las vacaciones y si puedes, no tengas ninguna obligación. Cada uno se distribuye como puede, pero cada vez más estudios apuntan a que es mejor hacer las tareas cuando se está más ocupado y no interrumpir los descansos.

Debes tomarte tiempo para pensar todas aquellas cosas que debes hacer antes de irte para no dejarte ninguna y si no dejálas para después de las vacaciones. A veces hacemos más cosas de las que debemos hacer, aprender relajarte.

5.- Distribuye bien el tiempo

Llega el último día de vacaciones y pasan dos cosas, tenés un montón de cosas que querías hacer y no hiciste o llevas días aburrido sin nada que hacer. Si tenés tareas para las vacaciones intenta distribuirlas bien.

Es importante que al final de las vacaciones no nos quedemos con la sensación de no haber hecho algo que queríamos hacer o que hemos estado perdiendo el tiempo. Así que tómate un poco la molestia de organizarte.

6.- Tiempo para pensar

¿Sabes todas esas cosas que dijiste todo el año diciendo que querías cambiar? Pues ahora es el momento. Las vacaciones son un punto de inflexión y quizás haya cosas que debas cambiar a la vuelta de las vacaciones.

7.- Tené prioridades

Si necesitás descansar descansá, si necesitás pasar tiempo con amigos y familia, hacélo. Pero no estés con un pie en cada cosa porque puede que al final no hagas ninguna. Tené prioridades y cumplilas.

8.- Horario flexible

Aunque es recomendable tener un horario, aún en vacaciones, intenta que este sea flexible. Puede que esta sea la clave para no agobiarte, poder empezar tus tareas en un margen de un par de horas hacé que mucha gente vea las cosas de otro modo.

9.- Dormir y comer bien

Una de las cosas que más hace que descansemos y sin embargo lo que más descuidamos. En vacaciones tendemos a comer más y peor, beber alcohol y dormir descontroladamente. A medida que vas cumpliendo años es lo primero en lo que se nota.

Cuidá tu alimentación la mayoría de los días, que los excesos sean solo en días puntuales y no una norma. Hacé lo mismo con dormir, si trasnochas que sea en días sueltos, no lo conviertas en tu rutina.

10.- Ilusión por volver

Armáte propósitos para la vuelta de las vacaciones, y así tendrás una ilusión para volver. Las vacaciones siempre se acaban y no puedes acabar triste y apenado. Hay que tener fuerzas para volver. Por eso hay una lista de cosas que quieres hacer, aunque no las cumplas, pero la esperanza mueve montañas.