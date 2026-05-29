Palpalá: a un alumno se le cayó la ventana en la mano y tuvieron que operarlo tres veces

Un alumno de primer año de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de Palpalá recibió el alta médica luego de sufrir un accidente dentro de la institución. El hecho ocurrió el 20 de mayo y el estudiante debió ser sometido a tres intervenciones.

Isabel Galindo, prosecretaria de la escuela, habló con Canal 4 y confirmó la evolución favorable del estudiante. “Gracias a Dios hoy tenemos una buena noticia: salió bien y le dieron el alta al alumno, que ya se encuentra en su domicilio”, expresó.

Según explicó Galindo, el hecho se produjo de manera accidental cuando el alumno y otros compañeros intentaron bajar una ventana.

“Accidentalmente subieron a la ventana, quisieron bajar la ventana y se les venció el peso”, relató. Además, indicó que las instalaciones tienen varios años y que las ventanas se encuentran oxidadas.

image Colegio Domingo Faustino Sarmiento de Palpalá.

Al caer de golpe, la ventana impactó en la mano del estudiante y le provocó una lesión importante. “Se le baja de golpe la ventana en la mano del alumno, lo cual le ocasiona un corte profundo”, detalló.

Acompañamiento al estudiante

Desde la institución destacaron que el alumno continúa con su recuperación y que cuenta con el acompañamiento de la escuela, sus compañeros y la familia.

“La recuperación va a llevar su tiempo, pero desde la institución tiene el acompañamiento de los alumnos, de los compañeros y del colegio también”, señaló Galindo.

También explicó que, si la familia lo requiere, el acompañamiento escolar puede realizarse de manera domiciliaria. Sin embargo, destacó que el estudiante tiene muchas ganas de volver a clases: “La ansiedad del niño de querer estar con los compañeros, de venir a la escuela, es mucha también”.

Por último, indicó que hubo comunicación permanente con la familia. “El preceptor estuvo día a día con el papá y con la mamá, sobre cada intervención y sobre cada momento emocional con el alumno”, sostuvo.