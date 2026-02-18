miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 17:28
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Este jueves no habrá servicio de transporte urbano ni interurbano en toda la provincia. Mirá como será el servicio este miércoles.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Colectivos en Jujuy.&nbsp;

Colectivos en Jujuy. 

Lee además
La CGT anuncia paro general de 24 horas por la reforma laboral que tratará Diputados
Conflicto.

Reforma laboral: CGT y UTA anuncian huelga de 24 horas
Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

A qué hora deja de funcionar el transporte en Jujuy

Según informó el sindicato, la medida de fuerza comenzará a regir desde las 00:00 horas del jueves, por lo que los colectivos urbanos e interurbanos funcionarán con normalidad hasta la medianoche de este miércoles 18 de febrero. A partir de ese momento, el servicio quedará totalmente interrumpido durante toda la jornada del jueves.

colectivos urbanos jujuy

Motivos del paro

El paro se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, que desde el gremio consideran un retroceso en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo y protección del salario de los trabajadores del transporte y del movimiento obrero en general. Además, advierten que los cambios propuestos afectan la estabilidad laboral, la negociación colectiva y derechos conquistados históricamente.

En el plano provincial, la UTA Jujuy señaló que acompaña la medida con el objetivo de exigir la convocatoria urgente a una mesa de diálogo entre el sector empresario, las autoridades y los representantes de los trabajadores. El reclamo apunta a lograr soluciones concretas frente a los pedidos salariales y laborales que el gremio viene planteando desde hace tiempo.

Desde el sindicato recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias para este jueves y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la UTA ante cualquier novedad o modificación en el alcance de la medida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reforma laboral: CGT y UTA anuncian huelga de 24 horas

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Dictaron conciliación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles en el interior

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas tras los festejos

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito

Lo que se lee ahora
Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tutorias en el secundario. video
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará en Jujuy

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Hoy es Miércoles de Cenizas.  video
Religión.

Miércoles de Cenizas: significado, horarios de misas y todo lo que tenés que saber

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel