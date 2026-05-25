Pastelitos patrios: la receta que es furor cada 25 de Mayo

Los pastelitos criollos vuelven a ocupar un lugar central en las celebraciones del 25 de Mayo, una de las fechas patrias más importantes de la Argentina. Ya sea rellenos de membrillo o batata, este clásico dulce argentino combina tradición, historia y sabor en cada mesa familiar.
Aunque la receta original suele asociarse a una preparación más elaborada con masa hojaldrada, en los últimos años crecieron las versiones rápidas y caseras. Una de las más populares permite hacer pastelitos en apenas 10 minutos utilizando tapas de empanadas, dulce y aceite para freír.
La preparación consiste en colocar cubos de membrillo o batata entre las tapas, formar el clásico diseño en capas y freír hasta lograr una textura crocante y dorada. Muchos además los terminan con almíbar, azúcar o granas de colores.
Uno de los grandes debates alrededor de los pastelitos tiene que ver con su relleno original. Históricamente, el membrillo aparece como la versión más cercana a la receta traída por los españoles, aunque con el paso del tiempo la batata también ganó un lugar importante en la cocina argentina.
Especialistas en gastronomía sostienen que ambas opciones forman parte de la tradición popular y que la elección depende más del gusto familiar que de una receta única.
Receta de pastelitos patrios de membrillo y batata
Ingredientes Para la masa
- 500 g de harina
- 100 g de manteca
- 240 cc de agua
- Una pizca de sal
- 1 cucharadita de jugo de limón
Para el hojaldrado
- 200 g de margarina
- 50 g de maicena
Para el relleno
- 200 g de dulce de membrillo
- 200 g de dulce de batata
Para el almíbar
- 200 g de azúcar
- 200 cc de agua
Granas de colores o coco rallado para decorar.
Preparación
- Mezclar la harina, la manteca, el agua, la sal y el jugo de limón hasta formar una masa. Amasar y dejar descansar unos minutos.
- Estirar la masa en forma rectangular, untar con margarina y espolvorear maicena. Enrollar, aplastar y repetir el procedimiento una vez más para lograr el hojaldrado.
- Volver a estirar la masa y cortar cuadrados. Colocar en el centro un cubo de membrillo o batata y tapar con otro cuadrado de masa. Cerrar bien las puntas formando el clásico pastelito.
- Freír en aceite caliente a fuego medio hasta que queden dorados y crocantes.
- Preparar un almíbar mezclando azúcar y agua a fuego bajo. Al retirar los pastelitos, bañarlos con el almíbar tibio y decorar con granas o coco rallado.
Otra opción para preparar Pastelitos en pocos minutos
Para una versión rápida se necesitan:
- 12 tapas de empanadas
- 250 gramos de dulce de membrillo o batata
- Agua
- Aceite para freír
El secreto para que queden bien hojaldrados es freírlos a fuego medio y arrojar aceite caliente por encima mientras se cocinan.
