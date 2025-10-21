martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 17:05
Política.

Pedro Pascuttini: "Decirle que no a esta injusticia social que estamos viviendo y defender Jujuy"

El candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza llamó a los jujeños a “defender lo que es nuestro” en las Elecciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pedro Pascuttini.

Pedro Pascuttini.

Me siento más seguro que nunca, es una cuestión de coherencia de vida y de corazón que debemos tener todos: abierto a ayudar y servir”, expresó Pascuttini. En esa línea, señaló que “hay que decirle que no a esta injusticia social económica que estamos viviendo y poner un granito de arena para defender eso, para defender Jujuy y todo lo que es nuestro. El primer poder es de la provincia, después viene la Nación”.

El candidato enfatizó que su propuesta política se basa en tres pilares fundamentales: trabajo, empleo y producción.

Si una provincia quiere tener un vuelo alto tiene que apostar al trabajo, empleo y la producción. Apostamos al empleo joven y a las economías regionales, con herramientas como beneficios fiscales que fortalezcan a los sectores productivos”, sostuvo.

Candidato por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini
Candidato por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini

Candidato por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascuttini

Pascuttini también cuestionó las asimetrías económicas entre el interior y Buenos Aires: “Nosotros tenemos que pagar los insumos en dólares, pero con inflación en dólares. El combustible, la energía y el boleto son más caros acá que en Buenos Aires. Son asimetrías que se deben corregir.

Además, propuso avanzar hacia una ley para las economías regionales que permita aliviar la presión impositiva y laboral sobre las actividades agrarias e industriales. “Tenemos que generar un sistema que dé oportunidades al trabajador sin perder su registro formal, con modalidades que incentiven la producción”, explicó.

Respecto al sector tabacalero, remarcó que “Jujuy tiene un tabaco de excepción. Debemos incorporar nuevos sistemas de producción y garantizar una cadena transparente y auditada”, afirmó.

Durante la entrevista, también se refirió a la caída del consumo y su impacto social: “Hoy las familias se endeudan para vivir. Hay menos consumo porque no se puede comprar, y eso genera menos producción y más desempleo. Es una cadena que debemos romper con trabajo y desarrollo.

Finalmente, Pascuttini realizó un llamado a los jujeños para las elecciones del próximo 26 de octubre, “les pido a todos los jujeños, y especialmente a los jóvenes, que nos acompañen con la lista 501. Quiero ser la voz de Jujuy, defender los derechos de nuestra provincia y trabajar para recuperar la credibilidad en la política. No con promesas, sino con hechos.”

Y concluyó: “Sí a la democracia, sí a la posibilidad de elegir. Cada voto es una forma de expresarse y construir un futuro mejor.

Embed - Pedro Pascuttini: "Decirle que no a esta injusticia social que estamos viviendo y defender Jujuy"

