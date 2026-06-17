La familia de Gaspi salió a desmentir una colecta y pidió no colaborar con campañas falsas

En medio de mensajes cargados de tristeza y testimonios profundamente emotivos , la familia de Gaspi enfrenta una de las etapas más difíciles y dolorosas de su vida. En ese contexto, durante las últimas horas comenzó a circular en redes sociales una versión que hablaba de una presunta campaña solidaria para trasladar sus restos a la Argentina .

Ante la difusión de esos rumores , este martes Coscu publicó un comunicado enviado por allegados y familiares del creador de contenido con el objetivo de aclarar la situación y despejar dudas sobre el tema.

La familia de Gaspi desmiente una colecta y Coscu replica el mensaje para frenar el rumor.

“Mensaje de la familia de Gaspi”, escribió inicialmente Martín Disalvo al encabezar su publicación. A continuación, difundió el mensaje elaborado por los familiares del youtuber y dio paso al contenido con las siguientes palabras: “ Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz ”.

A continuación, el creador de contenido prosiguió con el mensaje que estaba compartiendo en sus redes sociales: “Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.

La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina.

Para cerrar, la publicación incluía unas palabras de reconocimiento por parte de la familia hacia todas las personas que habían manifestado su intención de ayudar y colaborar para que los restos del joven pudieran ser trasladados de regreso al país: “Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”.

El homenaje del padre de Gaspi

Tras hacerse pública la muerte del youtuber Gaspi, su padre, Ricardo Héctor Prim, decidió expresarse públicamente para rendirle homenaje y despedirlo. El hombre, propietario de una librería en Puerto Madryn, recurrió a su perfil de Facebook para compartir su dolor y recordar a su hijo.

Como parte de ese mensaje, publicó dos imágenes de Gaspi correspondientes a distintas etapas de su vida: una tomada durante su niñez y otra ya en la adultez. Ambas fotografías estaban acompañadas por una breve pero significativa frase: “Gaspi, te quiero siempre”.

Ricardo Héctor Prim, padre de Gaspi, publicó una emotiva imagen.

El domingo, cuando la noticia del accidente todavía generaba conmoción, Ricardo compartió una publicación acompañada por la frase “INFINITA TRISTEZA”, una expresión que reflejaba el profundo dolor provocado por la muerte de su hijo.

Mientras tanto, familiares, amigos, compañeros de trabajo y numerosas personas que no lo conocían personalmente se hicieron presentes de manera virtual para transmitir su apoyo a los seres queridos. Mensajes como “Todos los abrazos y el amor de este mundo para vos y los tuyos”; “Mucha fuerza en este difícil momento”; “Ricardo, te mando un abrazo”; “Palabras sobran… Un abrazo” se multiplicaron en sus publicaciones, evidenciando cómo el impacto de la pérdida trascendió el ámbito familiar y encontró eco en una gran cantidad de personas.

Las redes se inundaron de mensajes

La muerte de Gaspi provocó una enorme repercusión tanto en las redes sociales como dentro del mundo de los creadores de contenido. Gracias a su estilo descontracturado, su humor característico y su autenticidad, había conseguido forjar una conexión muy cercana con su audiencia desde sus comienzos en YouTube.

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Sus producciones y directos no solo alcanzaban gran difusión por su originalidad, sino que además se habían convertido en espacios de entretenimiento, compañía y diversión para miles de seguidores. Con el correr de las horas, las publicaciones para recordarlo, los mensajes de afecto y los tributos se multiplicaron en distintas plataformas, dejando en evidencia el profundo impacto que su figura tuvo y el legado que dejó en la comunidad digital.

Poco después de ocurrido el siniestro, fuentes oficiales de Brasil confirmaron la identidad de las víctimas fatales. Entre ellas se encontraban Gaspi, el realizador audiovisual Lucas Vignale, el músico estadounidense Oliver Tree y otras tres personas.

La colisión ocurrió a las 8:59 de la mañana, según el horario local, cuando dos helicópteros chocaron entre sí en un sector ubicado al oeste de la ciudad.

La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina.

De acuerdo con la información brindada por los Bomberos, los rescatistas arribaron en pocos minutos a la zona del accidente y hallaron cinco víctimas fatales completamente calcinadas en el interior de una de las aeronaves.

Posteriormente, al extender las tareas de rastreo en los alrededores, los equipos localizaron un sexto cuerpo dentro del otro helicóptero, que se había precipitado a tierra a aproximadamente cien metros del punto donde se produjo la colisión.