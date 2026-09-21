Piden ayuda para un merendero y animales rescatados de Jujuy: qué elementos necesitan

Constanza Murillo, Pía Ontiveros Mur y Bárbara Landívar , alumnas del Colegio del Salvador, impulsan una campaña para reunir alimentos e insumos destinados al merendero A Pulmón y a Narices Frías , una organización que asiste a animales rescatados.

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El proyecto se llama “Huellitas de Amor” y surgió a partir de una actividad interdisciplinaria del colegio. Sin embargo, la propuesta trascendió la tarea escolar y llevó a las estudiantes a involucrarse directamente con las necesidades de ambas organizaciones. “Vimos que necesitaban ayuda urgente, entonces nos apresuramos a colaborar”, contaron en diálogo con TodoJujuy .

Las alumnas elaboraron una lista con los principales pedidos de cada organización. Para el merendero A Pulmón necesitan:

Alimento balanceado.

Insumos de curación.

Productos de limpieza.

También reciben aportes económicos a través del alias MPVAL.08, a nombre de Pía. Quienes realicen una transferencia pueden enviar el comprobante al teléfono 388 439 8454. “Si alguien está en condiciones de brindar su ayuda, puede aportar su granito. Aunque sea una donación chiquita, para ellos representa una gran diferencia”, señalaron.

Una visita que les permitió conocer otra realidad

Como parte del proyecto, las alumnas visitaron el merendero y participaron de una jornada en la que prepararon la merienda, hicieron mate y repartieron pan entre los niños. “Fue muy lindo poder colaborar. Vimos cómo llegaban los chicos y pudimos entregarles la merienda”, relataron.

La experiencia también las llevó a reflexionar sobre situaciones cotidianas que muchas veces se naturalizan. “A veces uno no se da cuenta de lo que tiene y no lo valora, como contar con agua caliente, las tres comidas al día o luz”, expresaron.

Además de reunir insumos para Narices Frías, las estudiantes buscan promover la adopción responsable y ayudar a que algunos de los animales rescatados encuentren una familia. “El objetivo es generar conciencia para que los demás también aporten su granito de arena y puedan colaborar con quienes más lo necesitan”, concluyeron.