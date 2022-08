De todas maneras, Piñón sigue trabajando. “Sigo poniéndome al día con los Gracias! El fin de semana pasado estuvimos en la bella Rosario, en el Barrio 7 de Setiembre y luego en el Club Sportivo America”, explicó.

¿Qué pasó entre Piñón Fijo y sus hijos?

Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, se convirtió en noticia tras exponer públicamente en su cuenta de Instagram que no podía ver a sus nietos por estar distanciado de sus hijos Sol y Jeremías.

"Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", escribió Piñón, con dos fuertes hashtag #derechonietos #derechoabuelos.

Furiosa con la publicación de su padre, Sol Fijo -nombre artístico- le contestó con un tremendo mensaje, en el que dio su versión de los hechos, luego de que Piñón Fijo la acusara a ella y a su hermano, Jeremías, de impedirle el contacto con sus nietos.

El descargo de Sol, la hija de Piñón Fijo

"El mal y dañino uso de la imagen de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento, pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años".

Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo y, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses por sobre los de sus nietos e hijos. Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner un límite a las humillaciones crónicas desde 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento. Jamás le prohibí ver a los nietos", acotó la artista.

"No apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio León estuvo internado con bronquiolitis aguda y tampoco apareció. No es la primera vez que se aleja de todos", se refirió Sol después de los dichos de Piñón Fijo respecto de que no veía a su nieta Luna.

"Hace 34 años que conocen a un personaje. Yo hace 35 a la persona que está detrás, mi papá. No se puede tapar el sol con las manos. No puedo permitir que más nadie de mi familia salga herido".

