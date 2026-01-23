Platense vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Instituto y Platense se enfrentarán en el estadio Ciudad de Vicente López el próximo lunes 26 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

Así llegan Platense y Instituto Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense igualó 0-0 frente a Unión.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto perdió ante Vélez por 0 a 1.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y sellaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Talleres: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Independiente: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Boca Juniors: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Barracas Central: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Lanús: 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Gimnasia (Mendoza): 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs San Lorenzo: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina) Horario Platense e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

