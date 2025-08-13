Platense vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Por la fecha 5 del Clausura, San Lorenzo y Platense se enfrentan el sábado 16 de agosto desde las 14:15 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Platense terminó con un empate en 1 frente a Instituto en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 2 a favor.
San Lorenzo venció 1-0 a Vélez en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 2, con 3 goles en el arco rival y 1 en su portería.
Platense aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 2 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de mayo, en Semifinales del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Sebastián Martínez, el juez encargado.
