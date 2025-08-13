miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 09:04
Liga Profesional

Platense vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Platense y San Lorenzo se miden en el estadio Ciudad de Vicente López el sábado 16 de agosto a las 14:15 (hora Argentina) y Sebastián Martínez es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 del Clausura, San Lorenzo y Platense se enfrentan el sábado 16 de agosto desde las 14:15 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y San Lorenzo

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense terminó con un empate en 1 frente a Instituto en la pasada jornada. En las 3 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 4 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo venció 1-0 a Vélez en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha empatado 2, con 3 goles en el arco rival y 1 en su portería.

Platense aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 2 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de mayo, en Semifinales del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Sebastián Martínez, el juez encargado.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Independiente: 24 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Instituto: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Horario Platense y San Lorenzo, según país
  • Argentina: 14:15 horas
  • Colombia y Perú: 12:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:15 horas

