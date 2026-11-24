Imagen de las personas perdidas mejorada con IA.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) emitió una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Carmen Rocío Alejandra Cala, de 27 años, y Aron Jhonas Cala, de 2 años, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 12 de noviembre en Abra Pampa, Jujuy.

Según la información oficial, la denuncia por su desaparición fue radicada este martes 24 de noviembre, doce días después de la fecha indicada como inicio de la ausencia. Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlos.

De acuerdo con los datos proporcionados por el CINDAC, Carmen Rocío Alejandra Cala tiene 27 años, es de contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo de color negro. Mide aproximadamente 1,56 metros y posee tatuajes en ambos brazos.

Búsqueda de una mujer y un bebé de Abra Pampa. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean, una campera negra y un sombrero blanco. Además, llevaba un bolso. La búsqueda también comprende a Aron Jhonas Cala, de 2 años, cuya fotografía fue difundida junto a la de la mujer para facilitar su identificación.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre posibles lugares donde podrían encontrarse. Dónde comunicarse si tenés información Desde el CINDAC solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Carmen Rocío Alejandra Cala y Aron Jhonas Cala se comunique inmediatamente con las autoridades. Los canales habilitados son: Línea de emergencias 911.

WhatsApp: 388-6828607.

WhatsApp: 388-6860239.

También se puede acudir a la comisaría más cercana. La colaboración de la comunidad y la difusión de la búsqueda pueden aportar información para ayudar a localizarlos.

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