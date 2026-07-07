Dictaron prisión perpetua para los dos hombres que decapitaron un puestero en Orán

El Tribunal de Juicio de Orán , en la provincia de Salta , impuso la pena de prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra , tras encontrarlos responsables, en calidad de coautores , del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por haber sido cometido con la participación premeditada de dos o más personas .

La sentencia , que constituye el castigo más severo contemplado por el Código Penal argentino , también dispuso el traslado inmediato de ambos condenados a la Unidad Carcelaria 3 de Orán , además de ordenar su incorporación al Banco de Datos Genéticos .

El veredicto se conoció luego de un prolongado juicio oral , en el que la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo , al frente de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán , intervino en representación del Ministerio Público Fiscal .

A lo largo del proceso , la Fiscalía sostuvo la acusación contra tres hombres de 29, 31 y 39 años , señalados como coautores del asesinato de Pablo César Almaraz , un trabajador rural cuyo cuerpo fue encontrado al costado de la ruta nacional 34 con evidentes signos de extrema violencia .

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 1 de octubre de 2022, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en un sector ubicado entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa.

El hallazgo del cuerpo y el inicio de la investigación

La persona fallecida fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años. El cadáver presentaba claros indicios de una violencia extrema: había sido decapitado y tenía las manos atadas, circunstancias que llevaron a los investigadores a encuadrar el caso como un homicidio agravado.

El juicio oral estuvo encabezado por los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, y se desarrolló durante varias audiencias en las que declararon testigos, se incorporaron peritajes y cada una de las partes expuso sus planteos.

Durante el proceso, la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo sostuvo la acusación contra los tres imputados y requirió que fueran condenados a prisión perpetua, un pedido que también fue respaldado por la querella. En cambio, las defensas procuraron desacreditar la teoría de la Fiscalía al sostener que no existían pruebas directas que vincularan a sus representados con el crimen.

Al reanudarse la audiencia este lunes, el Tribunal les concedió a los acusados la oportunidad de expresar sus últimas palabras antes del inicio de las deliberaciones. Concluida esa etapa del proceso, los magistrados se retiraron para analizar el caso de manera reservada.

La decisión del Tribunal y el destino de los acusados

En el fallo, el Tribunal concluyó que Víctor y Gonzalo Salvatierra eran coautores del homicidio doblemente agravado, al considerar acreditadas las circunstancias de alevosía y la planificación conjunta del crimen por parte de dos o más personas.

En cambio, el tercer imputado fue declarado no culpable al aplicarse el principio del beneficio de la duda. Como consecuencia, el Tribunal dispuso su liberación inmediata al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar de manera fehaciente su participación en el crimen.

Desde el comienzo de la investigación, las características del asesinato marcaron el desarrollo de la causa. El cadáver de Pablo César Almaraz fue hallado decapitado y con las manos atadas, un escenario que llevó a los investigadores a sostener que se trató de un homicidio cometido con una planificación previa y un elevado grado de violencia.

Las conclusiones de las pericias forenses determinaron que el homicidio había sido planificado con anterioridad, descartando que se tratara de un hecho espontáneo o producto de una circunstancia accidental.

Las pruebas que sustentaron la condena

Para reconstruir cómo ocurrió el crimen, la Fiscalía se apoyó en los resultados de las pericias, las declaraciones de testigos y las evidencias obtenidas durante la investigación. En ese sentido, el sitio donde apareció el cuerpo, al borde de la ruta nacional 34, entre Pichanal y Colonia Santa Rosa, resultó determinante para establecer las circunstancias y la modalidad del ataque.

La lectura del fallo realizada este lunes deja a la causa por el asesinato de Almaraz en la etapa final de su recorrido judicial. Sin embargo, el impacto de ese crimen continuará presente tanto en la comunidad rural donde ocurrió como entre los familiares y personas cercanas a la víctima.