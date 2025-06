El nene que recibió un disparo en La Matanza tiene muerte cerebral

“Cuando estábamos esperando el colectivo, escuché una explosión y pensé que era una moto, pero de repente empezaron a escucharse más detonaciones. Cuando me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros, quise tirar al piso a Thiago, pero ya le había impactado una bala”, relató conmovido.

Con la voz quebrada, agregó: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.

Antes de que se confirmara el diagnóstico de muerte cerebral, el padre había contado que los médicos le dijeron que el pequeño “la está peleando”. “La bala le pegó en la parte de atrás de la cabeza. Siete años tiene Thiago, toda una vida por delante. No puedo creer lo que me está pasando, es una pesadilla”, cerró Fabián.

Cuándo sucedió el hecho

El episodio tuvo lugar el miércoles por la noche, cerca de las 22:30, en la esquina de Crovara y Madrid. En ese momento, Fabián y su hijo estaban aguardando el colectivo cuando, según los datos recabados por los investigadores, un miembro de la Policía Federal fue interceptado por cuatro individuos armados con intenciones delictivas.

El policía, que no estaba uniformado ni de servicio en ese instante, se identificó como integrante de la fuerza, extrajo su arma reglamentaria y abrió fuego. Durante el intercambio de disparos, un proyectil alcanzó en la cabeza a Thiago, quien se encontraba sobre los hombros de su padre mientras esperaban para dirigirse a la casa de la madre del niño.

El policía implicado

El uniformado implicado fue reconocido como Facundo Daniel Aguilar Fajardo, de 21 años, oficial ayudante perteneciente a la Dirección Montada de la Policía Federal. Tras los hechos, fue arrestado por orden del fiscal Diego Rulli, acusado de haber actuado con un uso desmedido de la legítima defensa.

Durante el tiroteo, uno de los delincuentes, Brandon Corpus Antelo, de 18 años, perdió la vida tras recibir un disparo en la zona del cuello. Otros dos, identificados como Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leiva, ambos de 21 años, resultaron heridos: uno fue alcanzado en la pierna derecha, mientras que el otro recibió un balazo en el abdomen y permanece en estado delicado. El cuarto integrante de la banda logró escapar del lugar.

En el sitio donde ocurrió el enfrentamiento, los peritos de la policía científica hallaron un revólver calibre .38 sin número de serie ni balas, una vaina servida, un proyectil deformado y rastros de sangre pertenecientes a Thiago, ubicados a casi 200 metros de donde recibió el impacto. También se incautó el arma oficial del miembro de la PFA.

Fabián, el padre del nene, exigió justicia y pidió acciones concretas para mejorar la seguridad: “Quiero que se haga justicia, que mejore la seguridad. Lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a otra persona y no quiero que pase más”.