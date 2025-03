"Maradona tenía el abdomen a punto de explotar": declaró el comisario que vio su cuerpo

Durante su declaración frente a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro , Farías relató que acudió a la casa de Maradona tras recibir la notificación de un malestar . No obstante, cuando llegó al sitio, uno de los guardias en la puerta le indicó, con un gesto, que el ídolo ya había fallecido. "Me hizo una seña así", comentó, moviendo su mano por el cuello.

La declaración del comisario que vio el cuerpo de Diego Maradona en su casa

“Antes de llegar observé al rededor de 7 ambulancias. Cuando yo ingreso al domicilio me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y ahí me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado. Me hizo suponer y preservé el lugar", señaló.