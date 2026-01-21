miércoles 21 de enero de 2026

21 de enero de 2026 - 15:37
Inseguridad.

Mariano Moreno: le pusieron un cuchillo en el cuello, le robaron y escaparon

El robo ocurrió en el barrio Mariano Moreno y la víctima fue un hombre mayor de edad. No hay detenidos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Violento robo en el barrio Mariano Moreno (Foto ilustrativa)

Violento robo en el barrio Mariano Moreno (Foto ilustrativa)

Un violento asalto ocurrió el sábado 17 alrededor de las 17:45 horas, en un sector de calle Guatemala del barrio Mariano Moreno en San Salvador de Jujuy, donde un hombre mayor de edad fue víctima de un robo bajo amenazas.

Según fuentes policiales, el detalle del nuevo hecho de inseguridad marca que el damnificado circulaba por la zona cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una moto, quienes detuvieron su marcha de manera repentina.

De acuerdo al relato de la víctima, uno de los sujetos descendió del vehículo y lo amenazó con un arma blanca, exigiéndole sus pertenencias. Ante la situación, el hombre entregó su teléfono celular. Tras concretar el robo, ambos delincuentes escaparon rápidamente del lugar.

Violento robo en el barrio Mariano Moreno (Foto ilustrativa)
Violento robo en el barrio Mariano Moreno (Foto ilustrativa)

Violento robo en el barrio Mariano Moreno (Foto ilustrativa)

Las actuaciones quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones, que trabaja en la recolección de datos y posibles registros fílmicos para identificar a los responsables, pero aun sin resultados positivos. Hasta el momento, no hay personas demoradas y el caso continúa en etapa investigativa.

Inseguridad en El Chingo

La inseguridad volvió a ocupar el centro de las preocupaciones en el barrio El Chingo, en San Salvador de Jujuy. Vecinos de distintos sectores alertan por una seguidilla de hechos delictivos registrados en los últimos meses, con especial foco en la calle Moscú, una de las arterias principales, y en zonas cercanas al puente. La demora en la respuesta policial forma parte de un reclamo que se sostiene en el tiempo.

Según relatan, los episodios se repiten a diario y afectan tanto a peatones como a viviendas particulares. Robos de carteras, celulares y el ingreso a casas mediante escaleras aparecen entre las modalidades más mencionadas.

Embed - INSEGURIDAD CHINGO TODOJUJUY

Los testimonios recogidos por TodoJujuy.com dan cuenta de un malestar extendido y de pedidos formales que no obtienen respuesta. “Hay demasiada inseguridad, que es lo principal”, expresó una vecina del sector.

