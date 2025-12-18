jueves 18 de diciembre de 2025

18 de diciembre de 2025 - 18:39
Inseguridad.

Monterrico: denunciaron un intento de secuestro de una nena de 3 años

Una mujer denunció que un hombre intentó llevarse a su hija de 3 años en la avenida 9 de Julio, en Monterrico.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Intento de secuestro en Monterrico (Foto ilustrativa)

Intento de secuestro en Monterrico (Foto ilustrativa)

Una mujer denunció que un hombre intentó secuestrar a su hija de 3 años en pleno centro de la ciudad de Monterrico, mientras caminaban por la avenida 9 de Julio. Según el relato, el sospechoso se movilizaba en una camioneta negra y habría intentado subir a la menor por la fuerza.

Monterrico: amenazaron a una nena con un cuchillo y le robaron el celular
Policiales.

Monterrico: amenazaron a una nena con un cuchillo y le robaron el celular
El joven de 22 años falleció en un accidente.
Fatal.

Tragedia en Jujuy: falleció un joven futbolista de Monterrico San Vicente

De acuerdo a la denuncia, la madre se encontraba recorriendo comercios junto a su hija cuando, por unos segundos, la niña se alejó. En ese momento, la mujer observó que un hombre de contextura robusta tomó del brazo a la pequeña con la intención de llevarla hacia una camioneta que estaba estacionada.

La madre logró impedir que la menor fuera subida al vehículo y comenzó a gritar pidiendo la presencia de algún policía. En medio de la situación, el hombre escapó rápidamente del lugar. Según indicó la denunciante, algunos transeúntes que estaban en la zona aportaron datos sobre el sospechoso y el vehículo, incluyendo información de la patente.

Intento de secuestro en Monterrico (Foto ilustrativa)
Intento de secuestro en Monterrico (Foto ilustrativa)

Intento de secuestro en Monterrico (Foto ilustrativa)

El reclamo de vecinos de Alto Comedero por la inseguridad

El brutal asesinato de Juan Vanega, el adolescente de 15 años apuñalado en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero el último fin de semana, volvió a poner en primer plano el reclamo por seguridad en uno de los sectores más poblados de la capital jujeña.

Vecinos describen un escenario de robos frecuentes, consumo de drogas a la vista y patrullajes que consideran insuficientes. Todos coinciden en una frase que se repite como un eco: “hay mucha inseguridad” y “tenemos que cuidarnos entre todos”.

Una vecina del barrio Tupac de Alto Comedero resume con simpleza lo que siente cada día: “Hay mucha inseguridad, más por el tema de robos y asaltos a mano armada”. Cuenta que, ante la falta de respuestas, fueron los propios vecinos quienes empezaron a organizarse.

“Entre los vecinos tenemos un grupo de seguridad en la séptima etapa. Algunos tienen cámaras, otros alarmas comunitarias”. El miedo también cambió las rutinas familiares: “A los más chiquitos tratamos de no sacarlos después de las 20 horas por la seguridad”.

“En mi barrio hay mucha inseguridad, y hay que cuidarnos entre todos”. Relata que, tras el crimen del fin de semana, aumentó la presencia policial, pero aclara que no fue siempre así: “Hay cámaras que ponen los vecinos, ahora hay policías recorriendo, después de lo que pasó con el chico”.

En la segunda etapa del barrio Tupac, otra vecina describe con mucha fuerza lo que ve cada noche: “En mi barrio hay mucha inseguridad, ¡bastante! A la noche ves cómo los chicos están consumiendo (...) Una, como mamá se aflige, se preocupa. Entre los vecinos nos cuidamos pero no se puede llegar a cubrir todo. Son constantes los robos”.

La vecina asegura que en la zona se conocen los lugares donde se comercializan estupefacientes: “Aquí se sabe dónde venden. Hay puntos de venta de drogas. ¡Aquí hay de todo! Como vecinos y mamá hay que estar pendiente de los chicos”.

