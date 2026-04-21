Prisión preventiva para el joven acusado por la muerte de una chica en avenida Balbín

La Justicia de Jujuy dictó prisión preventiva para un joven acusado por la muerte de una chica de 23 años tras un siniestro vial ocurrido el 11 de abril en avenida Balbín. La medida se resolvió en una audiencia imputativa realizada este martes. La investigación avanza bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Policiales. Grave choque entre una moto y un auto: a un hombre le amputaron el pie

Policial. Murió una joven de 23 años tras derrapar en moto en Chijra y buscan al conductor que huyó

Durante la audiencia, el juez de Garantías Marco Espinassi ordenó 20 días de prisión preventiva para el principal acusado, identificado como A. E. M., de 23 años. Además, fijó un plazo de 4 meses para la Investigación Penal Preparatoria.

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, dirigida por el fiscal Aldo Lozano . El funcionario imputó al joven por el delito de homicidio culposo agravado por no asistir a la víctima y darse a la fuga, según lo establece el artículo 84 bis del Código Penal.

De acuerdo a la investigación, la víctima se trasladaba como acompañante en una motocicleta cuando el conductor perdió el control y derrapó sobre avenida Balbín, en el barrio Chijra.

La joven quedó inconsciente y con heridas de gravedad en el lugar. Según la acusación fiscal, el conductor abandonó la escena sin brindarle asistencia. Otro implicado habría colaborado en la huida.

Horas más tarde, la víctima falleció a causa de un politraumatismo grave.

image

Allanamientos y detenciones en Palpalá

A partir de tareas investigativas, se logró identificar a los sospechosos. En ese marco, se realizaron allanamientos en la ciudad de Palpalá, donde se concretó la detención del principal imputado.

Durante los procedimientos, se secuestraron elementos clave para la causa: una motocicleta, un teléfono celular dañado y prendas de vestir.

En otro operativo, la Justicia avanzó sobre un segundo implicado, quien quedó imputado por el delito de encubrimiento. En ese procedimiento también se incautaron una moto, un celular y ropa vinculada a la investigación.

Participación de la familia de la víctima

La audiencia contó con la participación virtual de los padres de la joven fallecida. Ambos recibieron asistencia del Centro de Asistencia a las Víctimas (CAV), dependiente del Ministerio Público de la Acusación.