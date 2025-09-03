Quedan 21 perfiles de ADN por cotejar encontrados en la casa de Matías Jurado

En una conferencia de prensa brindada este miércoles, el fiscal Guillermo Beller y la bioquímica María Isabel Ramella informaron los últimos avances en la investigación por el caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

Crimen. La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Horror en Jujuy. Se cumple un mes del caso Matías Jurado, el asesino del Alto

Ramella explicó que el trabajo de laboratorio se dividió en dos fases. En la primera, se identificaron a las dos primeras víctimas ya informadas semanas atrás. En la segunda etapa, tras una nueva recolección de evidencias, se analizaron 61 muestras, de las cuales 24 resultaron positivas para sangre.

De esas 24, se obtuvieron perfiles genéticos que fueron cotejados con las cinco víctimas inicialmente buscadas, con familiares de ellas, con el propio Jurado, su sobrino y su abuelo, además de dos perfiles desconocidos.

Como resultado, se confirmaron dos nuevas coincidencias de ADN correspondientes a víctimas desaparecidas: Miguel Quispe y Juan Ponce. Además, se detectaron coincidencias con la víctima Anachuri (ya confirmada en la primera etapa) y con personas que residían en la vivienda investigada.

juan ponce y jose quispe matias jurado Dos nuevas víctimas de Matías Jurado, presunto asesino serial de Jujuy.

Perfiles aún abiertos

La bioquímica detalló que, pese a los avances, 21 perfiles genéticos permanecen aptos para cotejo pero sin coincidencia con las personas analizadas hasta el momento.

Embed - MARÍA ISABEL RAMELLA - BIOQUÍMICA / Caso Matías Jurado

El fiscal Beller remarcó que esta situación refuerza una de las principales hipótesis de la causa: que podrían haber existido otras víctimas no identificadas. “Al tener sangre de otras personas, se hace más fuerte la idea de que esto pudo haber ocurrido hace más tiempo o que hubo más víctimas en el medio”, señaló.

casa de matias jurado (1) Casa de Matías Jurado, presunto asesino serial de Jujuy.

Una investigación en curso

Guillermo Beller insistió en que el Ministerio Público no descarta ninguna línea de investigación y trabaja junto al CINDAC y la División de Búsqueda de Personas de la Brigada para seguir cotejando los perfiles abiertos.

“Hoy tenemos confirmados cuatro de los cinco desaparecidos, pero al encontrarse más perfiles de ADN, debemos avanzar con cautela. Lo que está claro es que hay restos de otras personas en la escena”, concluyó el fiscal.