San Pedro de Jujuy: Entró a robar, se escondió en un ropero y lo encontraron

Un hombre fue detenido durante la madrugada en San Pedro de Jujuy tras ingresar a viviendas del barrio Primavera con intenciones de robar. El procedimiento se registró alrededor de las 3:40 y contó con la intervención de efectivos de la Seccional 26° junto a personal de Infantería.

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Según fuentes policiales, el operativo se activó luego de que se detectara la presencia de un sospechoso que merodeaba distintos domicilios. Ante esta situación, se inició un rastrillaje en la zona con autorización de los propietarios.

Durante la búsqueda, los efectivos observaron movimientos en el techo de una vivienda. Allí identificaron a un hombre con una mochila azul y le dieron la voz de alto.

El sospechoso no acató la orden y, al verse rodeado, intentó escapar. Saltó desde el techo hacia un árbol y luego ingresó a otra casa para ocultarse.

Se escondía en un ropero

Con autorización de la propietaria, el personal ingresó al domicilio. La mujer indicó que el individuo se encontraba oculto dentro de un ropero de madera.

Los efectivos lograron reducirlo e inmovilizarlo. El hombre presentaba un corte en el pómulo izquierdo, que habría sido consecuencia del salto durante la fuga.

Recuperan objetos robados

Tras el traslado a la Seccional 26°, se realizó la requisa de la mochila. En su interior encontraron dos computadoras portátiles marca HP, una de color azul y otra gris oscuro.

Posteriormente, una mujer se presentó como damnificada y denunció la sustracción de esos elementos. Desde la Policía la invitaron a radicar la denuncia formal.

Los objetos recuperados quedaron a disposición de la dependencia policial, mientras avanza la investigación del caso.