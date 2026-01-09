Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)

Un camionero jujeño que circulaba en la madrugada por la Ruta 34 a la altura de la localidad de Huyamampa, en el departamento Banda en Santiago del Estero , fue asaltado por “ piratas del asfalto”, que simularon protagonizar un operativo de seguridad.

El vehículo de gran porte era conducido por un hombre de 47 años domiciliado en Libertador General San Martín , quien se dirigía desde Buenos Aires hacia nuestra provincia con una variada cantidad de mercadería.

El hombre denunció que advirtió la presencia de al menos tres personas sobre la ruta con pantalones claros y remeras negras y de contextura física delgada. Prendían y apagaban linternas intentando simular un operativo de tránsito y que detuviera el camión.

El jujeño pudo percatarse que no pertenecían a ninguna fuerza de seguridad y que se trataba de un falso operativo para robarle, por lo que decidió, luego de haber disminuido la velocidad, acelerar para evitar el robo.

Tras lograr evadir a los sospechosos, siguió viaje, pero a los pocos kilómetros advirtió que el vehículo comenzó a perder fuerza y velocidad. Al llegar hasta Pozo Hondo, una localidad cercana, paro para revisar el camión.

El camión saqueado

Allí pudo constatar que habían provocado daños en las mangueras del combustible, habían cortado la lona del transporte de cargas, para sustraer gran cantidad de mercadería, aunque no pudo determinar el monto robado. Hizo la denuncia en la Comisaría Nº 26.

Según consigna el medio Nuevo Diario Web, la hipótesis es que se trataba de un grupo de "piratas del asfalto" que armó el falso operativo para que disminuyera la marcha y el otro grupo trepara al camión, cortaran las mangueras del combustible para poder apoderarse de la carga.

El Ministerio Público Fiscal de esa provincia tomó intervención de inmediato y ordenó las primeras diligencias investigativas, en conjunto con personal de la División Criminalística y la policía de la jurisdicción de esa localidad.