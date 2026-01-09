viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 18:44
Inseguridad.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Un camionero jujeño aseguró que fue asaltado por varias personas en la Ruta 34, cuando simularon ser de una fuerza de seguridad.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)

Un camionero jujeño que circulaba en la madrugada por la Ruta 34 a la altura de la localidad de Huyamampa, en el departamento Banda en Santiago del Estero, fue asaltado por “piratas del asfalto”, que simularon protagonizar un operativo de seguridad.

El vehículo de gran porte era conducido por un hombre de 47 años domiciliado en Libertador General San Martín, quien se dirigía desde Buenos Aires hacia nuestra provincia con una variada cantidad de mercadería.

El falso operativo que engañó al camionero jujeño

El hombre denunció que advirtió la presencia de al menos tres personas sobre la ruta con pantalones claros y remeras negras y de contextura física delgada. Prendían y apagaban linternas intentando simular un operativo de tránsito y que detuviera el camión.

El jujeño pudo percatarse que no pertenecían a ninguna fuerza de seguridad y que se trataba de un falso operativo para robarle, por lo que decidió, luego de haber disminuido la velocidad, acelerar para evitar el robo.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)
Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)

Tras lograr evadir a los sospechosos, siguió viaje, pero a los pocos kilómetros advirtió que el vehículo comenzó a perder fuerza y velocidad. Al llegar hasta Pozo Hondo, una localidad cercana, paro para revisar el camión.

El camión saqueado

Allí pudo constatar que habían provocado daños en las mangueras del combustible, habían cortado la lona del transporte de cargas, para sustraer gran cantidad de mercadería, aunque no pudo determinar el monto robado. Hizo la denuncia en la Comisaría Nº 26.

Según consigna el medio Nuevo Diario Web, la hipótesis es que se trataba de un grupo de "piratas del asfalto" que armó el falso operativo para que disminuyera la marcha y el otro grupo trepara al camión, cortaran las mangueras del combustible para poder apoderarse de la carga.

El Ministerio Público Fiscal de esa provincia tomó intervención de inmediato y ordenó las primeras diligencias investigativas, en conjunto con personal de la División Criminalística y la policía de la jurisdicción de esa localidad.

Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Por  Redacción de TodoJujuy

Descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar.
Redes sociales.

Video: descubrió la infidelidad de su esposo con su mejor amiga y los enfrentó en un bar

Comisaría de El Chingo.
San Salvador de Jujuy.

Mataron a un hombre con una piedra en El Chingo

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy
Clima.

Ingresó una ciclogénesis en Argentina con lluvias: hasta cuándo durará y cómo afecta a Jujuy

Jinetes jujeñosya están en Córdoba para el Festival de Jesús María
Representantes.

Jinetes jujeños ya están en Córdoba para el Festival de Jesús María

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel