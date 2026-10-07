Tucumán: un policía fue baleado por un compañero durante una guardia y está grave

Un policía de 23 años recibió un disparo de su compañero dentro de una garita y está grave.

Un policía de 23 años se encuentra internado en estado crítico luego de ser alcanzado por un disparo efectuado por otro integrante de la fuerza, mientras ambos se encontraban de servicio en una garita ubicada en San Miguel de Tucumán . El episodio tuvo lugar alrededor de las 0.50 de este martes , en el sector conocido como El Bajo .

Sociedad. Santiago del Estero: un policía le disparó a un motociclista en un confuso episodio

Jujuy. Disparó contra la casa de su expareja, fue detenido y tenía más de 100 cartuchos

El joven tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia , mientras que su compañero fue aprehendido y quedó a disposición de la investigación, que busca determinar en qué circunstancias se produjo el disparo.

El efectivo fue identificado como Nicolás Romano Albaca y continúa bajo atención médica en el hospital Centro de Salud , adonde fue trasladado luego de sufrir una herida de bala en la zona abdominal, sin que el proyectil tuviera una vía de salida.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud de Tucumán, el joven sufrió lesiones en el páncreas, requiere asistencia respiratoria y permanece con pronóstico reservado .

El compañero dijo que el arma se disparó accidentalmente

El hecho tuvo lugar en un puesto de vigilancia policial situado en la intersección de Pasaje Charcas y Díaz Vélez, a corta distancia de la Vieja Terminal.

La situación fue advertida por vecinos del sector, quienes dieron aviso a integrantes de la Comisaría Seccional Segunda al observar que una persona había sido alcanzada por un disparo y presentaba una importante pérdida de sangre.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Romano Albaca herido y junto a él estaba su compañero de guardia, el agente Benjamín Díaz, quien fue aprehendido en el marco de la investigación.

Díaz declaró que se encontraba manipulando su arma reglamentaria cuando, de forma involuntaria, se produjo la detonación. No obstante, esta explicación deberá ser verificada a partir de los resultados de las pericias y del avance de la investigación judicial.

Tras el episodio, efectivos policiales realizaron distintas tareas en el lugar y secuestraron elementos que serán analizados. En este contexto, los estudios balísticos tendrán un papel clave para establecer de qué manera se activó el arma y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el disparo dentro de la garita.

El policía fue operado y permanece en estado crítico

Tras el disparo, Romano Albaca fue llevado de inmediato al hospital Centro de Salud, donde, ante la gravedad de la lesión, el equipo médico resolvió someterlo a una intervención quirúrgica.

“Fue intervenido de urgencia y se encuentra en la unidad de cuidados críticos”, comunicaron desde el Ministerio de Salud de la provincia. Según el informe emitido por las autoridades sanitarias, el proyectil causó lesiones en el páncreas y el joven continúa bajo asistencia respiratoria.

A la espera de conocer cómo evoluciona el estado de salud del agente, las autoridades judiciales intentan establecer si la detonación se produjo de manera involuntaria y qué situación derivó en el disparo.

En tanto, el efectivo que se encontraba junto a la víctima permanece aprehendido a disposición de la Justicia, mientras continúan los estudios y peritajes sobre el arma reglamentaria y el lugar donde ocurrió el episodio.