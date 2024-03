Alberto Fernández sobre la denuncia por los seguros: "Tengo tranquilidad"

“Tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido” , sostuvo en declaraciones a un medio de comunicación mexicano.

El exmandatario se refirió durante el reportaje a las acusaciones que se vienen presentando en su contra, entre ellas el discurso que brindó el presidente Javier Milei en una exposición rural donde le adjudicó un consumo diario de c hampagne en la Quinta de Olivos , aunque horas más tarde reconoció que dicho dato era falso y pidió disculpas.

Alberto Fernández Alberto Fernández cruzó a Patricia Bullrich.

“Es la parte miserable de la política. Uno puede hacer política sin dañar ni ensuciar al otro”, señaló Fernández sobre ese comentario, y volvió a “agradecerle el gesto” al actual Presidente por rectificar sus dichos. Y continuó: “Quisiera que todos tuvieran la misma actitud.

Sobre ese punto, el expresidente consideró que “son tiempos que hay que pasar” y volvió a defenderse, en medio de las denuncias hacia su gestión y a funcionarios que habrían realizado contratos con allegados. “Estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”, sentenció.

Cuáles son las acusaciones que tiene Alberto Fernández

En los últimos días, Alberto Fernández sumó dos imputaciones por la causa que investiga las irregularidades en la contratación de los seguros para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.

ANSES.jpg

Según los primeros indicios, funcionarios del Frente de Todos ofrecieron a amigos y allegados del mercado asegurador contrataciones con organismos. Junto al ex jefe de Estado fueron acusados un ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos y el ex titular de Nacion Seguros), Alberto Pagliano.

Las denuncias que formuló el Ministerio de Capital Humano contra los responsables de la anterior gestión de ANSES fueron por fraude en la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios público; negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; tráfico e influencias; y malversación de caudales públicos.