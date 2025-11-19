miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 17:34
Contundente.

Cristina Kirchner responde tras la restricción judicial en su prisión domiciliaria

La ex presidenta utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje contundente: "No es la foto… es la Economía estúpido".

Por  Victoria Marín
El contundente mensaje de la ex presidenta.

La Justicia, a través del Tribunal Oral Federal Nº 2 y bajo la conducción del juez Jorge Gorini, impuso nuevas restricciones al régimen de visitas en la residencia donde cumple prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Kirchner. Luego de conocer la medida, no tardó en publicar su mensaje en su cuenta de X.

Según lo dispuesto, el número de visitantes se limita a tres o cuatro personas por vez y solo se permite una o dos visitas por semana. La medida busca controlar y restringir el acceso a la ex mandataria tras el incumplimiento de ciertas reglas de conducta relacionadas a su régimen, como el ingreso de personas no autorizadas a su domicilio.

El contenido del X de Cristina Kirchner

En su cuenta oficial de Twitter, Cristina Kirchner publicó una imagen acompañada del mensaje: "No es la foto… es la Economía estúpido". Esto fue en respuesta a una foto viral que mostró una reunión en su domicilio con nueve jóvenes economistas que le presentaron propuestas y consideraciones sobre economía.

En esa línea, Cristina preguntó “¿cuál es el problema?” de recibir a este grupo de economistas y afirmó que “estaban autorizados” por el juez que lleva adelante el cumplimiento de su condena. “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”, añadió.

Con este mensaje, la ex presidenta critica las prioridades del debate público, señalando que la cuestión central no es la imagen o el acto político, sino la problemática económica que enfrenta el país.

Apunta al presidente

La exmandataria señaló que lo que realmente incomodó a los medios, a sus “patrones económicos” y al Gobierno de Milei fue que en esa reunión se discutió un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Cristina Kirchner explicó que el ataque mediático se centró en que había “muchas personas” y que estaba “haciendo política”, argumentos que rechazó recordando que el 26 de septiembre recibió a siete dirigentes de FES y UES y los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA, y en ambas ocasiones publicó fotos sin que eso generara escándalo. Por eso, afirmó que la verdadera razón de la molestia es el contenido del diálogo, no la cantidad de personas ni la política en sí.

Su conclusión final

Al final de su publicación remarcó y se dirigió a dos medios periodísticos: "Aunque pensándolo bien… ya que esto es así y parece que no va a cambiar… ¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente… y los argentinos nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial?

