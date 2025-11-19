miércoles 19 de noviembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - 16:13
Condena.

La Justicia limitó las visitas de Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

La expresidenta podrá recibir solo dos visitas por semana, con un máximo de tres personas por encuentro.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner.

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) resolvió restringir las visitas a Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria, luego de considerar como una “provocación” la reunión que la exmandataria mantuvo días atrás con un grupo de nueve economistas.

De acuerdo con la resolución judicial, Cristina Kirchner solo podrá recibir hasta dos visitas por semana, con una duración máxima de dos horas por encuentro, y no más de tres personas en cada ocasión.

image
Reuni&oacute;n de Cristina Kirchner con economistas.

Reunión de Cristina Kirchner con economistas.

Además, toda persona que desee visitar a la expresidenta en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, deberá presentar una solicitud previa ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, indicando fecha, hora y cantidad de asistentes.

El documento emitido por el TOF2 establece que estas medidas buscan garantizar un control más estricto sobre el flujo de personas que ingresan a la vivienda donde cumple su condena. Según el tribunal, los economistas que asistieron al encuentro anterior tramitaron permisos por separado, sin informar que asistirían juntos.

Asimismo, el fallo dispone que se mantendrá una supervisión trimestral sobre el cumplimiento de la pena y las condiciones fijadas para la prisión domiciliaria.

“Se deberá informar en cada oportunidad la fecha, hora y la cantidad de personas autorizadas para ingresar al domicilio, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos y su conformidad con las pautas”, dice el escrito.

