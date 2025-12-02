Diego Santilli se reunirá con Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos

El Gobierno recibirá al embajador Peter Lamelas en Casa Rosada mientras avanza el acuerdo comercial con los EEUU.

Esta mañana, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantendrá un encuentro en la Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas . Según informan fuentes oficiales, se trata de una reunión protocolo inicial , destinada a presentaciones formales, dado que ambos asumieron sus cargos hace pocas semanas.

El encuentro está programado para las 10:30 horas en el despacho de Santilli. Paralelamente, se espera que por esas horas arribe a la Casa Rosada el presidente Javier Milei , en vísperas de la ceremonia de jura de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación, prevista al mediodía.

Peter Lamelas cumple un mes desde su incorporación oficial como representante diplomático de Estados Unidos en Argentina . El pasado 4 de noviembre , visitó la Casa Rosada para entregar sus cartas credenciales al presidente Javier Milei , con quien afirmó coincidir en “ principios claros y valores no negociables ”.

Desde esa fecha, Lamelas ha mantenido encuentros con gran parte del Gabinete libertario , incluyendo a Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud). Según fuentes de la Embajada , estos encuentros tienen un carácter introductorio , y se prevé que se realicen nuevas reuniones en las próximas semanas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá esta mañana en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

Como parte de sus actividades recientes, el embajador Peter Lamelas se reunió este lunes con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con la nueva titular del área, Alejandra Monteoliva, para la firma de un memorándum de entendimiento que permitirá la incorporación de un representante de la Policía Federal Argentina (PFA) al Dorado Task Force en Nueva York. “Este acuerdo nos permitirá rastrear los fondos de terroristas, narcotraficantes y criminales”, afirmó Lamelas en su cuenta oficial de X.

El encuentro se da en el marco del fortalecimiento del vínculo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El diplomático había destacado el mes pasado que el pacto acordado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei representa un avance “histórico” y resaltó la cercanía y cooperación existente entre ambos países.

“El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas. Hacia el cierre de la semana podrían revelarse más precisiones sobre algunos lineamientos del acuerdo marco anunciado semanas atrás.

Peter Lamelas y Javier Milei.

El contexto del acuerdo comercial con Estados Unidos

En ese escenario, Javier Milei resolvió suspender su viaje programado a Estados Unidos para esta semana. Su agenda incluía participar en el sorteo del Mundial 2026 en Washington. Además, tenía previsto asistir a un encuentro en la American Chamber of Commerce y ser recibido por Suzanne Clark, presidenta de la cámara estadounidense, así como por los responsables del Argentine Business Council.

El viaje de Milei estaba pensado para que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos profundizaran en los pormenores del acuerdo comercial. Hasta ahora, únicamente se hizo público un acuerdo marco (“framework”), mientras que el documento legal completo aún no se difundió y deberá ser sometido a un análisis jurídico detallado por los equipos técnicos de ambas naciones.

El reciente progreso en las negociaciones entre ambos países podría generar un cambio significativo para los exportadores argentinos, con especial impacto en sectores como carne, acero y aluminio.

Pablo Quirno recibió al embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas.

El acuerdo marco de comercio e inversiones presentado por Argentina y Estados Unidos establece la reducción de aranceles y la expansión del acceso a mercados estratégicos, lo que podría transformar de manera notable las oportunidades para los productos nacionales que buscan consolidarse en el tercer socio comercial más importante para el país.

Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, ambos gobiernos se comprometieron a facilitar la entrada de productos estratégicos en sus mercados. El documento indica que “Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de productos estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas”.

Esta apertura mutua se fundamenta en el reconocimiento a la extensa agenda de reformas implementada por la administración de Javier Milei, así como en el cumplimiento de estándares de seguridad económica y de la cadena de suministro.

Peter Lamelas es el embajador de Estados Unidos en la Argentina.

Beneficios para sectores estratégicos y cupos de exportación

Respecto a las ventajas para los productos argentinos, el pacto incluye la supresión de aranceles bilaterales sobre determinados recursos naturales escasos y artículos sin patente, destinados a aplicaciones farmacéuticas.

El comunicado oficial precisa además que Estados Unidos podrá evaluar favorablemente los efectos del acuerdo sobre la seguridad nacional, considerando su impacto al tomar decisiones comerciales bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, modificada (19 USC 1862).

Acuerdo comercial con EE.UU.

Este aspecto adquiere particular importancia para las industrias del acero y el aluminio, dado que la Sección 232 permite conceder a Argentina un cupos de exportación libres de aranceles para estos metales, que actualmente soportan un gravamen del 50%.

Según fuentes cercanas al tema, la intención de la medida es reproducir el esquema aprobado en 2018, durante las gestiones de Mauricio Macri y Donald Trump, estableciendo un límite aproximado de 180.000 toneladas anuales para cada uno de los sectores.