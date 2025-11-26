miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 09:02
Política.

El Gobierno sigue negociando: su estrategia y las reuniones de Santilli con provincias claves

El próximo viernes se concretarán nuevas reuniones con los gobernadores; la Casa Rosada priorizará los pedidos según el peso legislativo de cada provincia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las reuniones de Santilli, las provincias clave y la estrategia del Gobierno.

Se está terminando de conformar el nuevo Congreso. El viernes prestarán juramento los senadores recién electos, mientras que el miércoles siguiente les tocará a los diputados nacionales. El Gobierno cuenta con menos de tres semanas para presentar sus proyectos prioritarios que planea impulsar en la primera tanda de sesiones extraordinarias.

Con el Presupuesto 2026 como objetivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli recibieron esta mañana en Casa Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y a Alberto Weretilneck, de Río Negro, en el marco de las visitas de este lunes. El primer aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) visitó las oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior, pero que utiliza el Jefe de Gabinete a las 9.15, con el objetivo de sumar voluntades legislativas al oficialismo.
Diego Santilli, ministro del Interior.
En la Cámara de Diputados comenzarán con el Presupuesto, la ley impositiva y la norma de inocencia fiscal, mientras que en el Senado se dará inicio al tratamiento de la reforma laboral, el nuevo código penal y la ley de glaciares.

Diego Santilli.

Proyectos clave del Gobierno para la primera tanda de extraordinarias

Entre los proyectos que el oficialismo busca avanzar con mayor urgencia, hay dos que concentran la atención principal: en la Cámara de Diputados se pondrá en marcha el trámite para elaborar un nuevo dictamen del Presupuesto 2026, dado que el aprobado al cierre de este período legislativo perderá vigencia a partir del 10 de diciembre; mientras que en el Senado, el bloque oficialista dará inicio al tratamiento de la reforma laboral, con el objetivo de que la sanción se concrete dentro de los primeros dos meses del próximo año.

“Para esto necesitamos terminar de entablar bien los incentivos para conseguir los votos en ambas cámaras, y creo que estamos encaminados”, señaló una importante fuente de la Casa Rosada.

Se acerca la convocatoria para que el Gobierno vuelva a dialogar con los 20 gobernadores que participaron junto a todo el gabinete de Milei tras las elecciones generales. Sin embargo, el encuentro aún no está definido por completo: todavía restan reuniones con los mandatarios provinciales que no se entrevistaron, al menos, con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Carlos Rovira y Diego Santilli.

El funcionario libertario tendrá uno de esos encuentros pendientes este viernes, al reunirse con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Además, varios jefes provinciales estarán de paso por Buenos Aires en esa fecha, ya que asistirán a la jura de sus senadores nacionales.

Esto incluye al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. “El Colo” aún no confirmó la reunión, aunque se espera que hoy mantengan una conversación telefónica para coordinar los detalles.

Adorni, Santilli y Jalil en Casa Rosada.

Encuentros pendientes con gobernadores

Más allá de los dos mandatarios ya mencionados, Santilli aún no se reunió con:

  • Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, quien recién regresaba ayer de una misión oficial en India.
  • Claudio Poggi, mandatario de San Luis, que en su momento actuó como aliado político del Ejecutivo, aunque tras la próxima renovación legislativa perderá influencia en el Congreso.
  • Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, con quien el ministro ya mantuvo un contacto telefónico reciente, por lo que se espera que se coordine una reunión en los próximos días.
  • Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa, el único con un historial claramente kirchnerista entre los mencionados, aunque ha demostrado disposición a entablar diálogo.
  • Jorge Macri, gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, mantuvo previamente otras negociaciones con el Ejecutivo, relacionadas con el consenso para incorporar la deuda coparticipable de la capital en el Presupuesto del año siguiente.

Hasta este martes, Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, figuraba entre los referentes clave, contando con una importante bancada de 4 diputados y 2 senadores. Ayer recibió la visita del Ejecutivo, que también aprovechó para reunirse con Carlos Rovira, considerado el verdadero líder político del oficialismo provincial.

Los gobernadores ponen a prueba la autonomía de Santilli.

Aunque Passalacqua no se identifica plenamente con la corriente libertaria, el Gobierno optó por acercarse y atender sus planteos con especial atención. “El Gobierno le va a pagar mejor a los que tengan más poder legislativo”, sostienen desde la provincia. Misiones es uno de los territorios con mayor peso legislativo dentro de su esquema oficialista.

Entre los ejemplos más notorios se encuentran Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que cuenta con 7 diputados y 3 senadores nacionales y es el gobernador con mayor poder legislativo; Raúl Jalil de Catamarca, con 4 diputados y 1 senador; y Sergio Ziliotto de La Pampa, con 3 diputados y 1 senador.

Estrategia individualizada para cada demanda provincial

Desde la Casa Rosada no se pretende formalizar acuerdos generales con los bloques provinciales. La estrategia es tratar cada reclamo de manera individual, atendiendo a las particularidades de cada provincia. Este enfoque podría complicar la gestión de Santilli cuando varias jurisdicciones se agrupan en un mismo espacio, como ocurre con Provincias Unidas, donde algunas provincias son percibidas por el Gobierno como más legitimadas que otras para solicitar fondos.

Provincias Unidas.

El Presupuesto 2026 se presenta como limitado, y varias provincias intentan aprovechar este momento de negociación para obtener recursos adicionales para sus territorios.

Por su parte, Santilli pretende recabar los 20 planteos de las jurisdicciones antes de cerrar definiciones junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los principales referentes libertarios en ambas cámaras, para decidir en qué solicitudes habrá concesiones y cuáles se mantendrán firmes.

Una cosa está clara: no habrá recursos para cubrir todas las demandas, o al menos no en la magnitud que varios gobernadores esperan. Por eso, Santilli adopta un enfoque distinto para convencerlos. “Acá lo importante es impulsar las reformas que si las sacamos vamos a crecer el año que viene. Prefiero eso antes que un puente más que te pueda dar”, se le escuchó decir en una de las charlas privadas del último día.

Diego Santilli.

Etapa decisiva para el Presupuesto y las reformas

En cada reunión recalca que “el déficit cero no se toca”, que él no decidirá la estrategia macroeconómica para el año que viene y que la aprobación final del Presupuesto recién se conocerá dentro de dos semanas.

De todos modos, las conversaciones ya entraron en su etapa decisiva. El Gobierno busca tener el Presupuesto listo y presentarlo cuanto antes. La misma premisa aplica a las reformas laboral y fiscal, que se encuentran en la fase final de análisis dentro del Consejo de Mayo. Este organismo se reunirá hoy a las 11.30 en Casa Rosada para repasar y cerrar todos los puntos discutidos hasta ahora.

Santilli inicia una ronda de negociaciones por el presupuesto con los gobernadores.

Será la primera reunión del organismo presidida por Manuel Adorni, en su nueva función como jefe de Gabinete. Lo acompañarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representando al Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias adheridas al Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada, en representación del Senado; el diputado Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, representando a los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en representación del sector empresarial.

