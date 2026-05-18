Gobernadores avanzan en el desdoblamiento electoral y redefinen el calendario político

El chat “23 más 1” , nombre impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof en una chicana política dirigida al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri , continúa funcionando. En ese espacio, los gobernadores —pese a sus marcadas diferencias políticas y estratégicas — mantienen un frente común centrado en la supervivencia institucional.

Esto se da en un contexto de recortes presupuestarios y con un Gobierno nacional atravesando una crisis política desde hace 70 días , tras el estallido del escándalo político vinculado a los gastos, viajes y bienes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Entre las alternativas electorales que distintos gobernadores analizan en instancias iniciales de diálogo aparece la chance de separar los comicios provinciales del año próximo —en los que varios se juegan su permanencia en el poder — de las elecciones nacionales , donde Javier Milei buscará su reelección y la oposición intentará desplazarlo del poder .

Los mandatarios agrupados en Provincias Unidas , junto con dirigentes del PRO y referentes de la UCR , están revisando el cronograma electoral , y algunos ya comenzaron a mantener conversaciones para coordinar una posible unificación de fechas electorales en sus respectivas provincias .

Según trascendidos de fuentes provinciales, no se descarta que incluso alguno de los cinco gobernadores alineados con el kirchnerismo —ubicados en las antípodas políticas de la Casa Rosada— pueda incorporarse a estas conversaciones. Para varios de los mandatarios más distantes del oficialismo libertario, esta estrategia permitiría infligir un impacto electoral al Gobierno en una eventual jornada de elecciones simultáneas en varias provincias, un “superdomingo electoral” previo a los comicios presidenciales.

Milei, tras ganar las elecciones legislativas de 2025.

“Somos muchos los gobernadores que pensamos en desdoblar la elección. Y trabajamos para hacerlo en la misma fecha”, señalaron desde una de las administraciones provinciales de mayor peso. En otra gobernación agregaron que la medida “tiene lógica política”, ya que una votación provincial coordinada podría dificultar la capacidad del Gobierno nacional para atender simultáneamente siete u ocho elecciones en un mismo día.

“Lo que está claro es que todos, o casi todos, van a desdoblar”, comentan desde el entorno de otro gobernador, que alterna entre el acompañamiento a ciertas iniciativas legislativas del oficialismo y la toma de distancia del gobierno de Javier Milei, en un contexto en el que la administración nacional busca contener el costo político de mantener a Manuel Adorni en su cargo.

El impacto del calendario electoral en la disputa nacional

De todos modos, en el escenario político nadie pasa por alto que la derrota del espacio libertario en las legislativas bonaerenses del 6 de septiembre pasado terminó generando un efecto inesperado para la oposición, ya que derivó en una contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones nacionales de octubre.

Kicillof y Magario.

En distintos distritos de peso, la opción de separar los comicios provinciales de los nacionales aparece hoy como una alternativa real. En la provincia de Buenos Aires, el dirigente kirchnerista Axel Kicillof —que ya se posiciona de cara a una futura disputa por la Casa Rosada— fue uno de los diez gobernadores que decidió desdoblar las elecciones legislativas del año pasado, y ahora numerosos intendentes de Fuerza Patria impulsan que esa estrategia vuelva a aplicarse en 2027.

Desde el entorno del gobierno bonaerense no descartan que esta estrategia vuelva a ponerse en práctica el año próximo, aunque en el presente, con la situación política de Javier Milei en deterioro, “el escenario indicaría que lo más conveniente sería no desdoblar”, según comentaron allegados a un ministro.

En paralelo, para Jorge Macri —que buscará su reelección y la continuidad del PRO en la gestión— la posibilidad de separar las elecciones porteñas de las nacionales aparece como una alternativa concreta, de acuerdo con lo señalado desde su equipo en la sede de Uspallata al 3100.

Mauricio Macri en la última reunión de Pro.

El desenlace quedará sujeto al avance de las conversaciones que continúan abiertas con el espacio libertario, en un esquema de negociación múltiple y dinámico, en el que intervienen tanto la secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, como el exmandatario Mauricio Macri, cada uno desde su propio lugar de influencia.

Acuerdos políticos cruzados

En paralelo, el gobernador peronista de Córdoba Martín Llaryora y el mandatario radical de Santa Fe Maximiliano Pullaro, ambos integrantes del espacio Provincias Unidas, también evalúan la posibilidad de adelantar la realización de sus elecciones provinciales antes de octubre.

“Todos van a desdoblar, habrá que ver qué estrategia conviene”, señalaron allegados al entorno de Maximiliano Pullaro, quien el miércoles compartió junto a Martín Llaryora el pedido de reducción de retenciones a las exportaciones agroindustriales y el reclamo por “priorizar el empleo”, durante una recorrida conjunta por la muestra Todo Láctea 2026.

El tucumano Jaldo junto a Milei.

En el caso de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo —quien no puede aspirar a la reelección— también avanzaría con el desdoblamiento, aunque bajo una lógica distinta a la de quienes buscan enfrentar y derrotar a los candidatos de la Casa Rosada antes de la contienda principal. “Al gobierno nacional le puede venir bien que algunos desdoblemos para obtener triunfos antes de la presidencial”, deslizaron cerca del entorno de Cornejo.

Junto a Mendoza, también Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Leandro Zdero en Chaco y Claudio Poggi en San Luis mantienen distintos niveles de entendimiento territorial con La Libertad Avanza, que van desde acuerdos formales hasta esquemas de no agresión, como ocurre en el caso puntano.

“Los que son dialoguistas tienen el respeto del Gobierno a sus liderazgos, y para cortar los triunfos que podría tener el peronismo sería conveniente desdoblar. Pero la definición se dará a fines de año, no antes”, señalaron desde el entorno de uno de los mandatarios.

Los gobernadores ya coordinan fechas para desdoblar las elecciones provinciales y despegarse de la contienda nacional.

Dos de los respaldos más relevantes que tuvo el Gobierno, los dirigentes peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), también se encaminan a disputar la continuidad de sus proyectos políticos en escenarios electorales separados de las elecciones nacionales.

“Nosotros cumplimos, ellos cumplen”, deslizan cerca del mandatario catamarqueño, quien no planea ir por un tercer mandato y evalúa definir los comicios provinciales para marzo o, en su defecto, alinearlos con octubre. En tanto, Jaldo enfrenta la intención de competirle la reelección por parte de Lisandro Catalán, exfuncionario nacional y aspirante a la gobernación por el espacio violeta.

Tensiones en el Congreso y el factor económico que condiciona

Las propuestas electorales impulsadas por el Gobierno, entre ellas la eliminación de las PASO, enfrentan objeciones en el Congreso, un ámbito que en los últimos meses ha estado atravesado por las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Jaldo y Milei.

“La reforma está medio verde”, señalaron desde el entorno de uno de los mandatarios que impulsa el desdoblamiento electoral en una fecha coordinada, y que además se vio alcanzado por el reciente recorte presupuestario de 2,5 billones anunciado esta semana en el Presupuesto nacional.

El escenario económico y político con el que el Gobierno llegue a fin de año será determinante para las definiciones de los jefes provinciales, aunque por el momento la mayoría de las proyecciones apunta a un calendario electoral con varias instancias previas a la elección central de octubre.