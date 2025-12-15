lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 10:09
Política.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo

El ex jefe de Gobierno ya tiene dos hijas y este será el primer hijo de su esposa, con quien contrajo matrimonio en noviembre del año pasado.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos.

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe porteño y actual diputado de la Legislatura de la Ciudad, atraviesa un momento especial junto a su esposa, Milagros Maylin: la pareja aguarda la llegada de su primer hijo en común, un nene. De acuerdo con fuentes cercanas, Maylin cursa el tercer mes de gestación y la novedad fue festejada por el entorno cercano.

El anuncio del embarazo se da en paralelo a un período significativo tanto en lo personal como en lo público para Rodríguez Larreta. En diciembre último asumió su banca como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber competido en los comicios legislativos celebrados en mayo, marcando así una nueva etapa en su recorrido político.

El día del casamiento de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

Un nuevo ciclo político con la mira en 2027

Desde su escaño en la Legislatura de la Ciudad, el ex alcalde porteño volvió a poner en marcha su armado político con la mira puesta en competir nuevamente por la jefatura de Gobierno en 2027, un objetivo que él mismo reconoció estar construyendo desde su actual función parlamentaria.

El matrimonio se concretó en noviembre del año pasado y consolidó un vínculo que había comenzado en 2022, tras la ruptura previa de Rodríguez Larreta. La celebración se realizó de manera reservada y contó únicamente con la presencia de familiares y personas del círculo más cercano.

Milagros Maylin, formada en Ciencias de la Comunicación y con trayectoria en distintos espacios de la gestión pública porteña, ha sido un sostén constante para Rodríguez Larreta, tanto en el plano íntimo como en su recorrido político durante los últimos años.

La semana pasada, Rodríguez Larreta asumió como diputado en la Legislatura porteña.

La pareja del legislador de la Ciudad tiene 38 años y se formó en la Universidad Austral, donde se graduó con medalla de oro. También posee un MBA del IAE Business School, institución en la que fue distinguida con el reconocimiento Magna Cum Laude al mejor promedio, y completó estudios de posgrado tanto en la Universidad de San Andrés como en ESADE.

Por su parte, Rodríguez Larreta, de 60 años, es padre de dos hijas, Paloma —nacida en 2002— y Serena —llegada en 2016—, ambas de su relación anterior con la organizadora de eventos Bárbara Diez.

La historia íntima de la pareja y una promesa compartida

Durante la jornada en la que contrajeron matrimonio en el Registro Civil de la calle Uruguay, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, Milagros Maylin relató detalles sobre el inicio y la evolución de la relación.

Rodríguez Larreta y Milagros Maylin se casaron el año pasado por civil.

En ese contexto, recordó: “Me escribió una carta. Hubo un momento en que yo no me animaba: ‘Estoy enamorada de vos, pero no me animo a salir, a estar expuesta, a la evaluación, las redes. No estoy lista. Perdón’. Ahí él se angustió mucho".

En esa línea, continuó: "Y surgió entre nosotros un código, que era ‘ABC’. Me dijo: ‘Estoy seguro de tres cosas. A, vos y yo vamos a estar juntos. B, nos vamos a acompañar en los proyectos que tengamos del uno al otro y nos vamos a complementar. Y C, vamos a ser muy felices’. Y después, cuando vino la propuesta, me puso ‘ABC’ en un cartelito y vino el anillo”.

Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin esperan su primer hijo juntos.

“Pasó mucho tiempo, porque la campaña, que esto, que lo otro, así que hubo otra nueva charla: ‘Bueno, nos casamos’. Y ahí renovó la propuesta que me había hecho un año antes”, agregó. El nacimiento de este bebé marca una etapa significativa para la pareja y aporta una dimensión íntima adicional al camino que Rodríguez Larreta viene construyendo en la política de la Ciudad.

