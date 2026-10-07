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7 de octubre de 2026 - 09:25
Política.

Kristalina Georgieva alertó por la presión energética y aconseja consolidar el ajuste fiscal

Se expresó antes del encuentro anual del organismo y el Banco Mundial y señaló los principales factores que marcarán el rumbo de la economía mundial.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Kristalina Georgieva dio el discurso previo a las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial.

Kristalina Georgieva dio el discurso previo a las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló este miércoles que la economía global atraviesa un contexto de tensiones debido a distintos factores que avanzan en sentidos opuestos. Entre ellos, mencionó el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA), el encarecimiento de la energía y los niveles históricamente altos de deuda pública.

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En la previa de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, previstas en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre, Georgieva analizó el escenario económico internacional y señaló que la interacción entre estos elementos será determinante para establecer si la economía global consigue superar el ritmo de expansión moderado que mostró durante los últimos años.

No podemos seguir postergando las medidas políticas necesarias; cuentan con las herramientas, así que tengan la sabiduría para utilizarlas”, planteó la titular del FMI.

Georgieva planteó que el escenario económico internacional está atravesado por dos fuerzas de signo contrario que operan de manera simultánea. Mientras el aumento de los costos energéticos genera un efecto adverso, el avance de la inteligencia artificial impulsa la demanda y aporta un estímulo favorable.

Según explicó Georgieva, las consecuencias de este escenario no se distribuyen de la misma manera entre las distintas naciones. Los países involucrados en conflictos armados son los que reciben el impacto más fuerte sobre su crecimiento, mientras que también enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad aquellas economías que necesitan importar energía y cuentan con escasas herramientas fiscales o monetarias para afrontar nuevos shocks.

El boom de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se convirtió en uno de los ejes principales del análisis de Georgieva. La directora gerente del FMI sostuvo que el desarrollo de esta tecnología avanza con rapidez y comienza a ser un elemento capaz de marcar diferencias entre las economías nacionales y definir el lugar que ocupa cada país en el escenario internacional.

Inteligencia artificial (imagen ilustrativa).

Inteligencia artificial (imagen ilustrativa).

De acuerdo con sus proyecciones, el volumen de inversión global destinado a la IA en relación con el PBI podría llegar, e incluso superar, los niveles que fueron necesarios para impulsar algunas de las grandes transformaciones tecnológicas de la historia, como la expansión de los ferrocarriles, las redes eléctricas y las telecomunicaciones.

El avance de esta tecnología tiene un impacto particularmente favorable en las economías que forman parte de las cadenas globales de producción vinculadas a la IA, entre las que se encuentran Estados Unidos, China e India. Sin embargo, Georgieva advirtió que la expansión impulsada por la inteligencia artificial podría profundizar las brechas entre los distintos países. Además, señaló otro efecto relevante del desarrollo tecnológico: el aumento de la demanda energética.

Energía cara, inflación y menor crecimiento

El costo de la energía constituye el segundo punto central de la preocupación planteada por el FMI. El encarecimiento de este recurso repercute directamente en el valor de los fertilizantes, los alimentos y los insumos utilizados por la industria, generando un escenario especialmente complejo para los bancos centrales: una mayor presión inflacionaria junto con un crecimiento económico más débil.

Georgieva explicó que, aunque el impacto de la crisis energética fue hasta el momento importante pero se mantuvo relativamente acotado, el petróleo continúa cerca de los US$100 por barril.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

A esto se suman las dificultades que atraviesa la capacidad mundial de refinación, que elevan aún más la presión sobre los precios de los combustibles que deben afrontar tanto los consumidores como las empresas.

La situación también repercute sobre el gas natural, en particular debido a los obstáculos que afectan al traslado de gas natural licuado mientras continúen las amenazas que condicionan el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. “El invierno se acerca”, advirtió Georgieva al señalar que la presión sobre los precios podría profundizarse en los próximos meses, cuando el hemisferio norte atraviese la temporada de mayor consumo de energía.

La funcionaria también planteó que el encarecimiento energético podría extenderse incluso si los enfrentamientos en Medio Oriente llegan a su fin. En esa línea, las cotizaciones de los mercados de futuros proyectan que el petróleo continuará con valores elevados hasta 2027.

La deuda pública, el tercer problema

El frente fiscal aparece como el tercer punto de preocupación señalado por Georgieva. La deuda acumulada por los gobiernos a nivel global se encuentra cerca de los valores más elevados observados desde el cierre de la Segunda Guerra Mundial. A esta situación se suma otro factor que agrava el panorama: el incremento de las tasas de interés eleva el costo que deben afrontar los países para renovar sus compromisos financieros.

En este contexto, la directora gerente del FMI descartó que la solución pueda depender únicamente de la expectativa de que la economía mundial crezca en los próximos años para corregir los desequilibrios fiscales.

Georgieva explicó que durante gran parte de los últimos 17 años se dio una situación favorable en la que las tasas de interés permanecieron por debajo del ritmo de expansión económica. Sin embargo, esa relación cambió y actualmente presenta condiciones menos beneficiosas. Frente a este escenario, consideró necesario que los gobiernos establezcan programas de consolidación fiscal confiables y con objetivos claros.

Desde la perspectiva de Georgieva, las autoridades deben concentrarse en tres objetivos principales: comunicar con claridad las razones que hacen necesaria la reducción del desequilibrio fiscal, elaborar estrategias que permitan limitar el efecto sobre la actividad económica y resguardar a los sectores más vulnerables, y complementar ese proceso mediante la implementación de reformas estructurales.

En esa línea, Georgieva planteó la necesidad de impulsar políticas orientadas a fortalecer la formación y las habilidades de los trabajadores, generar condiciones más dinámicas en el mercado laboral, agilizar tanto la creación como el cierre de compañías, facilitar el acceso al financiamiento mediante capital de riesgo y garantizar un mayor respaldo a la seguridad energética.

A su vez, instó a simplificar los trámites y revisar normas que quedaron desactualizadas, con el objetivo de favorecer el desarrollo y la capacidad de acción del sector privado.

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