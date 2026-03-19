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19 de marzo de 2026 - 13:46
Política.

La Conferencia Episcopal Argentina reafirmó el "Nunca Más" y advirtió sobre el autoritarismo

La Conferencia Episcopal Argentina publicó un documento por los 50 años del golpe y ratificó el “Nunca Más” a la dictadura. Pidió una democracia más justa.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La&nbsp;Conferencia Episcopal Argentina&nbsp;eligió una fórmula de fuerte contenido simbólico y densidad institucional para pronunciarse a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa.&nbsp;

La Conferencia Episcopal Argentina eligió una fórmula de fuerte contenido simbólico y densidad institucional para pronunciarse a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa. 

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Los obispos católicos argentinos emitieron un documento de fuerte contenido político con motivo de los 50 años de la dictadura militar.&nbsp;

Los obispos católicos argentinos emitieron un documento de fuerte contenido político con motivo de los 50 años de la dictadura militar. 

La Conferencia Episcopal Argentina publicó un documento con motivo de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y ratificó el “Nunca Más” a la dictadura, en un mensaje de fuerte contenido institucional de cara a una nueva conmemoración del Día de la Memoria.

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El texto, difundido por la 202ª Comisión Permanente del Episcopado, lleva como título “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa. Allí, la Iglesia volvió a pronunciarse sobre el terrorismo de Estado y llamó a sostener la memoria como parte de la vida democrática argentina.

El documento no se limita a la evocación histórica ni a la condena moral del pasado. Utiliza la memoria como plataforma para intervenir en el presente. Allí emerge su dimensión más política.

El rol del Estado y la vigencia del “Nunca más”

El documento introduce una defensa explícita del rol del Estado. Sostiene la necesidad de una “presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas”. Esta definición resulta relevante en el contexto actual, donde el Gobierno impulsa una reducción del Estado como eje central de su programa. Sin confrontar abiertamente, la Iglesia fija un criterio: sin Estado, no hay garantía efectiva de derechos.

El cierre del documento retoma la consigna inicial y la resignifica. El “Nunca más” deja de ser solo una referencia al pasado y se convierte en un principio operativo para el presente. “La democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico”, afirma el texto. Es un llamado de atención en un escenario donde la lógica de la confrontación tiende a desplazar la del diálogo.

Un mensaje por los 50 años del 24 de marzo

En el documento, los obispos describieron el período 1976-1983 como una etapa marcada por el terrorismo de Estado y reafirmaron la necesidad de sostener una memoria activa frente al aniversario del golpe. La declaración se conoció a pocos días del 24 de marzo y se suma a otras expresiones institucionales que ya empezaron a aparecer en la previa de la fecha.

La Iglesia también vinculó aquella experiencia histórica con desafíos del presente. Según la cobertura publicada este miércoles, el Episcopado advirtió que hoy existe una “tendencia creciente al autoritarismo”, además de cuestionar la polarización y distintas formas de violencia que atraviesan la vida pública.

obispos católicos argentinos
Los obispos católicos argentinos emitieron un documento de fuerte contenido político con motivo de los 50 años de la dictadura militar.

Los obispos católicos argentinos emitieron un documento de fuerte contenido político con motivo de los 50 años de la dictadura militar.

Crítica al clima político y el lenguaje público

El tercer eje del documento profundiza esa línea y la lleva al terreno del clima político. Allí aparece una de las definiciones más relevantes y contundentes del texto, que funciona como diagnóstico directo del presente: “Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”.

La advertencia sobre el presente

Más allá de la referencia al golpe y a la dictadura, el texto episcopal también puso el foco en el clima social y político actual. De acuerdo con los fragmentos difundidos, los obispos plantearon que no se puede naturalizar la violencia, ni en las redes sociales ni en los barrios ni en el ámbito político.

En ese marco, el documento no solo ratificó el “Nunca Más” al terrorismo de Estado, sino que también reclamó “siempre más a una democracia justa”, como forma de proyectar esa memoria hacia el presente y hacia el futuro.

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